«Никого не останется»: в Госдуме не оценили идею наказания белгородских подростков

Posted 27 января, 12:20
Published 27 января, 12:20
Modified 27 января, 12:22
Updated 27 января, 12:22
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в разговоре с изданием «Подъём» выступила против того, чтобы лишать подростков права поступить в госвузы, если они ранее попались в том числе на дискредитации армии.
Она объяснила, что негативный опыт есть у каждого человека, поэтому подобные действия от подростков стоит воспринимать только как «малолетнюю дурость» и не более.
Депутат отметила, что власть должна наставлять детей, а для наказания выбирать более конструктивные методы, чтобы не спровоцировать подростковый бунт.
«Лучше уж наша молодёжь будет нас уважать, а не бояться», — объяснила свою позицию Горячева.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков предложил не зачислять в государственные вузы тех подростков, которые дискредитировали армию. Таким предложением глава региона поделился во время заседания правительства 27 января. По его мнению, идею можно рассмотреть вместе с администрациями школ и родителями учеников.