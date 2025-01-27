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Posted 27 января, 12:20

Published 27 января, 12:20

Modified 27 января, 12:22

Updated 27 января, 12:22

В ГД не оценили идею о запрете на поступление в вузы некоторым белгородцам

«Никого не останется»: в Госдуме не оценили идею наказания белгородских подростков

27 января 2025, 12:20
Фото: Изображение Midjourney.

В ГД не оценили идею о запрете на поступление в вузы некоторым белгородцам

Российским депутатам не понравилась идея лишать подростков образования, даже если дети ранее попались на дискредитации ВС РФ.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в разговоре с изданием «Подъём» выступила против того, чтобы лишать подростков права поступить в госвузы, если они ранее попались в том числе на дискредитации армии.

Она объяснила, что негативный опыт есть у каждого человека, поэтому подобные действия от подростков стоит воспринимать только как «малолетнюю дурость» и не более.

Депутат отметила, что власть должна наставлять детей, а для наказания выбирать более конструктивные методы, чтобы не спровоцировать подростковый бунт.

«Лучше уж наша молодёжь будет нас уважать, а не бояться», — объяснила свою позицию Горячева.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков предложил не зачислять в государственные вузы тех подростков, которые дискредитировали армию. Таким предложением глава региона поделился во время заседания правительства 27 января. По его мнению, идею можно рассмотреть вместе с администрациями школ и родителями учеников.

Белгородских подростков могут лишить бесплатного образования за преступления
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Подростки#Преступления#Вуз#Белгород#Вячеслав Гладков
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