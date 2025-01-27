Кто вложился больше всех: лучшие агроинвесторы Белгородской области

В список также попала и ГК «Русагро». Инвестиции холдинга в регионе за 2023 год достигли 3,7 млрд рублей. А замыкает тройку лидеров «Мираторг». Белгородская область получила инвестиции на сумму не менее 1,7 млрд рублей от крупнейшего в стране производителя мяса — холдинга братьев Линников. Основной вклад в это внесли свинокомплекс «Короча» и «Агрохолдинг Ивнянский». Прохоровский комбикормовый завод также вложил почти 100 млн рублей.