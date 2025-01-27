Кто вложился больше всех: лучшие агроинвесторы Белгородской области

Posted 27 января, 12:30
Published 27 января, 12:30
Modified 27 января, 12:30
Updated 27 января, 12:30
Крупнейшие игроки АПК региона, вкладывая миллиарды рублей, формируют современное сельское хозяйство. Кто больше остальных преуспел в этом деле — в рейтинге Бел.Ру. Ранее в рамках спецпроекта мы подсчитали инвестиции, которые вложили предприятия в развитие региона. В списке есть и крупные агропредприятия.
К примеру, компания «Белгородский бройлер», инвестиции которой за 2023 года составили 4,4 млрд рублей. Из них 45 млн рублей были направлены на покупку внеоборотных активов.
В список также попала и ГК «Русагро». Инвестиции холдинга в регионе за 2023 год достигли 3,7 млрд рублей. А замыкает тройку лидеров «Мираторг». Белгородская область получила инвестиции на сумму не менее 1,7 млрд рублей от крупнейшего в стране производителя мяса — холдинга братьев Линников. Основной вклад в это внесли свинокомплекс «Короча» и «Агрохолдинг Ивнянский». Прохоровский комбикормовый завод также вложил почти 100 млн рублей.
Среди крупных агроинвесторов — «Приосколье». Общая сумма инвестиций составила 1,7 млрд рублей. Стоит отметить, что компания «Белгородский бройлер», в которой агрохолдинг «Приосколье» владеет 20% уставного капитала, также внесла значительный вклад в общую сумму инвестиций, добавив к ней почти 100 миллионов рублей.
В рейтинг попал также белгородский аглохолдинг «Белгранкорм». Головная компания взяла на себя основной финансовый объём в размере 1 млрд 57 млн рублей. В 2023 году АО «БЭЗРК» и «Семхоз Ракитянский» инвестировали более 140 млн рублей, а подразделение «БГК-Томаровка» преодолело отметку в 100 млн рублей. Кроме того, ООО «БГК-Холдинг» вложило 21,9 млн рублей в приобретение долей участия в других организациях.
В десятку инвесторов попала компания «Промагро». В 2023 году белгородское подразделение агрохолдинга «Сибагро» инвестировало свыше 1 млрд рублей в приобретение внеоборотных активов. Стоит отметить, что актив «Промагро» был интегрирован в структуру «Сибагро» в 2021 году. Некоторая часть инвестиций была направлена на открытие фирменных магазинов в Белгородской области. В 2021 году активы компании «Промагро» оценивались в 9 млрд рублей.
Компания по выращиванию зерновых культур «Бенталь» инвестировала за 2023 год 1,13 млрд рублей. Главный проект компании на период с 2023 по 2025 годы — это строительство элеватора, складских помещений и завода по производству семян в Губкинском округе. Суммарный объём инвестиций в этот проект составит более 3,5 млрд рублей.
Среди участников рейтинга — «Зелёная долина». В 2023 году структуры холдинга инвестировали почти миллиард рублей через свои дочерние компании — кормовую компанию с одноименным названием и ООО «Нива», специализирующееся на животноводстве.
В список попало и СПК «Большевик». Попадание в рейтинг сельскохозяйственного производственного кооператива в Красногвардейском районе может вызвать удивление. Однако для компании «Большевик» вложение 100-170 млн в год во внеоборотные активы является обычной практикой. В 2023 году эта сумма увеличилась в несколько раз, достигнув 955 млн рублей.
И замыкает десятку агроинвесторов — АО «Самаринское». После 2021 года компания немного снизила объёмы инвестиций, уменьшив их с 800 до 439 млн рублей. Однако в 2023 году эта сумма вновь превысила полмиллиарда рублей.
В финансовом отчёте отмечается рост основных средств, который произошёл благодаря введению в эксплуатацию новых производственных объектов на сумму 129 миллионов рублей, а также за счёт приобретения машин и оборудования на 309 млн рублей и покупки продуктивного скота на 249 млн рублей.
На собрании акционеров в 2024 году было принято решение направить 435 млн рублей из чистой прибыли на развитие компании. При этом акционеры не забыли о себе, выделив 38 млн 792 тысячи рублей на дивиденды.