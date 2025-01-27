Кто в Сочи, а кто на Кубу: где и за сколько провели новогодние праздники белгородцы

Posted 27 января, 11:40
Published 27 января, 11:40
Modified 27 января, 11:42
Updated 27 января, 11:42
Каникулы белгородцы провели по-разному, стараясь максимально использовать праздничные дни. Кто-то посетил города России, а кто-то решил провести праздники за границей.
Как рассказал Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, новогодние каникулы — сказочное время. Традиционно этот отрезок времени пользуется большим спросом у белгородцев на поездки в другие регионы страны, а так же за рубеж.
Жители области хотят «сменить картинку», перезагрузиться, увидеть что-то новое, прогуляться по праздничным ярмаркам, покататься на лыжах или просто отдохнуть на пляже и погреться. У каждого свои запросы и пожелания. Актуальности для поездок в этом году добавила и бесснежная зима. В минувшие новогодние праздники особым спросом по России пользовались Сочи, курорты Красной Поляны, Архыз, Домбай, Москва, Санкт-Петербург, Карелия. Из зарубежных направлений крайне востребованными были такие страны, как ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Куба.
Вадим Коломытченко
Эксперт отметил, что белгородцы уделяют большое внимание отдыху в России. Не стали исключением и новогодние праздники.
С каждым годом появляется всё больше любителей лыж, сноубордов, именно поэтому так активно бронировали туры на Архыз, Домбай, Красную Поляну. Немаловажным фактором при выборе мест отдыха является временной лимит, ведь праздники не бесконечны и наши клиенты старались подобрать туры так, чтобы успеть встретить праздники в новых местах, городах, но и успеть вернуться до начала рабочих будней. Поэтому Москва, Санкт-Петербург, Сочи были в топе запросов.
Вадим Коломытченко
Спикер добавил, что большую роль в выборе мест отдыха по России играла и транспортная доступность данных направлений.
Легко можно было добраться на поезде, автобусе или личном транспорте. Так же стоит отметить относительно невысокую стоимость данных направлений, особенно сравнивая с отдыхом на зарубежных курортах. Было и большое количество желающих уехать к солнцу, пляжам и тёплой погоде. Именно поэтому такая категория туристов выбирали для отдыха ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланку и Кубу. Для новогодних праздников эти направления являются классическими. Кто-то из туристов выбирал недолгий перелёт, а это прежде всего Египет и ОАЭ, при этом данные курорты из зарубежных направлений являются одновременно и самыми недорогими. Другие туристы хотели больше экзотики, а это прежде всего проверенные временем Таиланд, Шри-Ланка, Куба.
Вадим Коломытченко
По словам Вадима Коломытченко, если сравнивать предпочтения белгородцев относительно выбора направлений отдыха по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками, то можно сказать, что картина существенно не изменилась.
По России можно отметить рост запросов на отдых в уединённых местах в горах, с бассейном и баней, такие же запросы поступали по отношению отдыха в Карелии. Также можно отметить рост спроса на туры в города Золотого кольца. По зарубежным направлениям, помимо запросов на классические направления, отмечался и спрос на такие направления, как Китай, Маврикий, Катар.
Вадим Коломытченко
Если говорить о средних ценах на отдых в новогодние праздники, по данным специалиста на семью из четырёх человек цены прежде всего сильно варьировались в зависимости от дат заездов.
Самые высокие цены были на туры с заездами на сам Новый год — 28, 29, 30 декабря. Чуть ниже цены были с заездами 1, 2, 3 и 4 января. Средняя цена на отдых в Москве составляла 100 000 рублей, примерно такая же стоимость была на отдых в Санкт-Петербурге 100 000-120 000 рублей, чуть дороже обошёлся белгородцам отдых в Карелии — от 140 000 рублей, Архызе и Домбае — от 160 000 рублей, в Сочи и на Красной Поляне — от 200 000 рублей. По зарубежным направлениям: ОАЭ — от 270 000 рублей, Египет — от 350 000 рублей, Таиланд и Шри-Ланка — от 470 000 рублей, Куба — от 520 000 рублей. Цены средние и зависели от дат заезда, выбранного типа питания, категории звёздности отелей и других факторов.
Вадим Коломытченко
Напомним, ранее белгородцев предупредили о возможных угрозах отдыха на Чёрном море. Подробности — по ссылке.