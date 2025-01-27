Кто в Сочи, а кто на Кубу: где и за сколько провели новогодние праздники белгородцы

Как рассказал Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, новогодние каникулы — сказочное время. Традиционно этот отрезок времени пользуется большим спросом у белгородцев на поездки в другие регионы страны, а так же за рубеж.