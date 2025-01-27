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Posted 27 января, 11:30

Published 27 января, 11:30

Modified 27 января, 11:30

Updated 27 января, 11:30

Кто сколько вложил в Белгородскую область: рейтинг инвесторов

Кто сколько вложил в Белгородскую область: рейтинг инвесторов

27 января 2025, 11:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Рейтинг
Журналисты Бел.Ру подготовили новый проект об инвесторах региона. Кто вошёл в список и как считали — читайте ниже.

Рейтинг был сформирован на основе открытых данных за 2023 год. В него не были включены стратегические предприятия, не предоставляющие свои отчёты в открытый доступ.

В состав топа вошли предприятия, ведущие деятельность в регионе. При этом не исключается возможность того, что их владельцы могут находиться за пределами Белгородской области. Так, в верхнюю часть рейтинга вошли белгородские подразделения компаний «Эфко» и «Мираторг». При этом инвестиции «дочек» и подконтрольных компаний за пределами Белгородской области мы не учитывали.

Отдельно отметили компанию «Русагро», которая летом 2024 года перенесла свою деятельность в Белгород, а осенью стала единственным владельцем «Агро-Белогорья». Мы посчитали, что нет необходимости выделять агрохолдинг как отдельную структуру, поскольку инвестиции белгородских «дочек» группы компаний Мошковича и Ко превысили миллиарды рублей. Поэтому «Русагро» в любом случае был бы одним из лидеров рейтинга, а включение активов «Агро-Белогорья» могло бы вывести компанию на первое место. Тем не менее, этого не произошло.

Из-за сложной структуры управления в некоторых бизнес-конгломератах, мы решили не разделять их доли, а учитывать вместе. Однако были компании, в которые пришлось учесть инвестиции два раза. Это прежде всего касается «Белгородского бройлера», который вошёл в рейтинг как отдельно, так и как часть агрохолдинга «Приосколье», который владеет 20% «Белгородского бройлера».

Мы учитывали инвестиции по трём показателям: приобретение внеоборотных активов, покупка акций и долей участия, а также платежи по процентам.

В финальный список вошли 50 компаний и организаций, которые инвестировали в Белгородскую область более 100 млн рублей в 2023 году. Для составления рейтинга были изучены данные об инвестициях в годовых отчётах юридических лиц и на официальных сайтах. Подробности — по ссылке.

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