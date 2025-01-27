Кто сколько вложил в Белгородскую область: рейтинг инвесторов

Posted 27 января, 11:30
Published 27 января, 11:30
Modified 27 января, 11:30
Updated 27 января, 11:30
Рейтинг был сформирован на основе открытых данных за 2023 год. В него не были включены стратегические предприятия, не предоставляющие свои отчёты в открытый доступ.
В состав топа вошли предприятия, ведущие деятельность в регионе. При этом не исключается возможность того, что их владельцы могут находиться за пределами Белгородской области. Так, в верхнюю часть рейтинга вошли белгородские подразделения компаний «Эфко» и «Мираторг». При этом инвестиции «дочек» и подконтрольных компаний за пределами Белгородской области мы не учитывали.
Отдельно отметили компанию «Русагро», которая летом 2024 года перенесла свою деятельность в Белгород, а осенью стала единственным владельцем «Агро-Белогорья». Мы посчитали, что нет необходимости выделять агрохолдинг как отдельную структуру, поскольку инвестиции белгородских «дочек» группы компаний Мошковича и Ко превысили миллиарды рублей. Поэтому «Русагро» в любом случае был бы одним из лидеров рейтинга, а включение активов «Агро-Белогорья» могло бы вывести компанию на первое место. Тем не менее, этого не произошло.
Из-за сложной структуры управления в некоторых бизнес-конгломератах, мы решили не разделять их доли, а учитывать вместе. Однако были компании, в которые пришлось учесть инвестиции два раза. Это прежде всего касается «Белгородского бройлера», который вошёл в рейтинг как отдельно, так и как часть агрохолдинга «Приосколье», который владеет 20% «Белгородского бройлера».
Мы учитывали инвестиции по трём показателям: приобретение внеоборотных активов, покупка акций и долей участия, а также платежи по процентам.
В финальный список вошли 50 компаний и организаций, которые инвестировали в Белгородскую область более 100 млн рублей в 2023 году. Для составления рейтинга были изучены данные об инвестициях в годовых отчётах юридических лиц и на официальных сайтах. Подробности — по ссылке.