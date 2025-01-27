Кто сколько вложил в Белгородскую область: рейтинг инвесторов

Отдельно отметили компанию «Русагро», которая летом 2024 года перенесла свою деятельность в Белгород, а осенью стала единственным владельцем «Агро-Белогорья». Мы посчитали, что нет необходимости выделять агрохолдинг как отдельную структуру, поскольку инвестиции белгородских «дочек» группы компаний Мошковича и Ко превысили миллиарды рублей. Поэтому «Русагро» в любом случае был бы одним из лидеров рейтинга, а включение активов «Агро-Белогорья» могло бы вывести компанию на первое место. Тем не менее, этого не произошло.