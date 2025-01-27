Когда вернут памятник Ленину? Мэр Белгорода назвал новые сроки

Posted 27 января, 11:03
Published 27 января, 11:03
Modified 27 января, 11:03
Updated 27 января, 11:03
В настоящее время в Центральном парке имени В. И. Ленина полным ходом идут строительные работы: что-то возводят с нуля, что-то ремонтируют, а чьего-то возвращения ждут.
Так, жители региона вновь интересуются, когда же в парк Белгорода на прежнее место вернут памятник Ленину. Ранее власти обещали отремонтировать монумент и разместить его на изначальной точке. Однако времени прошло немало, но памятника до сих пор нет.
Мэр Белгорода Валентин Демидов озвучил новые сроки. По его словам, Ленин вернётся в белгородский парк уже в первом полугодии 2025 года. Но точный месяц градоначальник назвать не смог.
Добавим, что у памятника Ленину летом 2020 года отвалилась рука, поэтому его решили забрать на реконструкцию. Спустя время власти приняли решение отремонтировать весь Центральный парк, поэтому монумент пообещали вернуть на прежнее место. Неоднократно назывались разные сроки, но пока памятник так и не установили в парке.
Ранее белгородцы просили установить памятник и И. В. Сталину. Однако тогда активистов направили самостоятельно подавать такое предложение на рассмотрение.