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Posted 27 января, 12:12

Published 27 января, 12:12

Modified 27 января, 12:14

Updated 27 января, 12:14

Гололёд

Когда коньки на лёд не праздник, а необходимость: гололёд в городе и что с ним делать

27 января 2025, 12:12
Фото: 1MI. Гололёд

Куда обращаться за компенсацией ущерба при падении из-за снега и наледи

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Эксклюзив
Каждую зиму горожан мучает один вопрос: куда жаловаться, если лёд и снег не чистят, и что делать, если поскользнулся, упал, очнулся — гипс.

А помните, как правительство Белгородской области обещало разработать чат-бота, который бы мониторил, собирал и перенаправлял жалобы и обращения белгородцев на качество чистки снега и наледи? Журналистка Бел.Ру решила уточнить, как там идёт работа над программой, ведь уже подходит к концу второй месяц зимы, а последний — февраль вообще ещё и короткий, да и судя по необыкновенно тёплому сезону, вряд ли сейчас такой помощник актуален, но всё-таки задача была поставлена, а значит — должна быть выполнена. А ещё мы уточнили, кто будет отвечать за травмы горожан, полученные из-за падения на льду.

Но даже несмотря на погодные условия, всё же жители Белгорода успели столкнуться с проблемами гололедицы. Один из таких случаев — падение женщины возле городской больницы №2. Поскользнулась женщина после пешеходного перехода и, по словам очевидцев, могла сломать руку, однако дальнейшей судьбы пострадавшей нам не удалось узнать. Забавно, что случилось это именно напротив медучреждения.

Редакция Бел.Ру обратилась к правительству Белгородской области с официальным запросом. Там рассказали, что разработкой чат-бота занимаются в Центре управления регионом. На момент ответа, в 20-х числах января, программу уже тестировали, но когда она будет представлена жителям, не уточнили.

Как на презентации в декабре отмечал заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк, идея специального чата появилась после того, как аналогичная программа по вывозу ТКО показала свою эффективность. Так как чиновники выяснили, что основная проблема — задержка по предоставлению данных о некачественной или отсутствии уборки вообще.

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Кто несёт ответственность за травмы горожан, которые они получили из-за неубранных от снега или льда улиц?

Этот вопрос регламентируется сразу несколькими нормативными актами.

Гражданский Кодекс Российской Федерации

Статья 1064 ГК РФ устанавливает, что за причинённый вред гражданину или его имуществу лицо, причинившее вред, обязано возместить ущерб, если вина не будет опровергнута. Таким образом, за любую травму на льду или повреждение имущества из-за падения кто-то несёт ответственность.

Федеральный закон № 131 «Об организации местного самоуправления»

В этом законе можно отметить, что органы самоуправления обязаны содержать и благоустраивать территории, а также обеспечивать безопасность граждан, которые на ней передвигаются. Это касается и своевременной уборки снега и наледи, которые могут привезти к падениям, а впоследствии — к травмам и повреждению имущества.

Правила благоустройства муниципальных образований

Естественно, в каждом регионе и муниципалитете есть и свои правила, касающиеся части благоустройства. В них регулируется порядок содержания территорий, включающий в себя уборку снега и льда. В таких правилах устанавливают порядок работ: сроки и стандарты по уборке.

Жилищный кодекс Российской Федерации

ЖК РФ устанавливает правила, касающиеся уборки придомовых территорий многоквартирных домов. Ответственность за это несут управляющие компании, товарищества собственников жилья или другие организации, обслуживающие дом, если условие об уборке придомовой территории включено в договор управления многоквартирным домом.

Федеральный закон №2300-1 «О защите прав потребителей»

Согласно ФЗ установлено, что каждый гражданин обладает правом на то, чтобы работа или услуга была безопасна для жизни и здоровья потребителя, а также чтобы они не причиняли вред имуществу гражданина.

Что всё это значит?

Если говорить простым языком, то при падении и получении ущерба надо понять, где вы его получили. Если на остановке, в городском сквере, на тротуаре по пути с работы домой, которые обслуживаются муниципалитетом, то следует обращаться в органы муниципальной власти, допустим, в мэрию. Если скользкая дорожка встретила во дворе многоэтажки или у подъезда, то обращаться следует к управляющей компании. Если место падения не относится ни к первым, ни ко вторым, то обращаемся туда, кто ближе всего находится и за кем эта территория закреплена. Это могут быть школы, вузы, медучреждения или какие-то коммерческие точки.

С представителями организации, которая некачественно убрала снег, чем нанесла вам или вашему имуществу вред, необходимо связаться — эффективнее всего через официальное бумажное или электронное обращение. Сообщить все подробности: место, время и последствия падения, включая, допустим, справку о переломе, фото или видео с фиксацией места падения. А дальше ждать ответа и действовать уже по его содержанию. В обращении стоит ссылаться на статью 1064 ГК РФ и ФЗ «О защите прав потребителей». В дальнейшем разбирательстве поможет и наличие свидетелей получения ущерба.

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