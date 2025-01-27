Когда коньки на лёд не праздник, а необходимость: гололёд в городе и что с ним делать

Если говорить простым языком, то при падении и получении ущерба надо понять, где вы его получили. Если на остановке, в городском сквере, на тротуаре по пути с работы домой, которые обслуживаются муниципалитетом, то следует обращаться в органы муниципальной власти, допустим, в мэрию. Если скользкая дорожка встретила во дворе многоэтажки или у подъезда, то обращаться следует к управляющей компании. Если место падения не относится ни к первым, ни ко вторым, то обращаемся туда, кто ближе всего находится и за кем эта территория закреплена. Это могут быть школы, вузы, медучреждения или какие-то коммерческие точки.