Кинопробы в тюрьме? В белгородской ОНК опровергли информацию о Ефремове

Posted 27 января, 16:33
Published 27 января, 16:33
Modified 27 января, 16:33
Updated 27 января, 16:33
Глава Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области Александр Гуров опроверг слухи о проведении кинопроб с Михаилом Ефремовым в колонии и его возможном условно-досрочном освобождении в 2025 году. В интервью «Газете.Ru» он отметил, что у него нет подтверждённой информации о таком событии, и предположил, что о встречах с режиссёрами в колонии могут распространять фальшивые слухи.
«Фейки пускают разные, лишь бы что-то пустить», — сказал Гуров.
Ранее появлялась информация, что Ефремов может выйти на свободу через условно-досрочное освобождение, а режиссёры якобы приезжают в его колонию для проведения кинопроб. Эти слухи не нашли подтверждения в заявлениях официальных представителей.
Михаил Ефремов, находящийся в исправительной колонии № 4 в Алексеевке, ранее снял фильм по роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Работа под названием «Евангелие от Фёдора» заняла призовое место на всероссийском конкурсе среди осуждённых в номинации «Лучший монтаж». В фильме снимались также другие заключённые и близкие актёра, а часть сцен была снята с использованием оригинальных идей, таких как монологи героев, написанные вручную.