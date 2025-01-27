Кинопробы в тюрьме? В белгородской ОНК опровергли информацию о Ефремове

Глава Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области Александр Гуров опроверг слухи о проведении кинопроб с Михаилом Ефремовым в колонии и его возможном условно-досрочном освобождении в 2025 году. В интервью «Газете.Ru» он отметил, что у него нет подтверждённой информации о таком событии, и предположил, что о встречах с режиссёрами в колонии могут распространять фальшивые слухи.