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Posted 27 января, 16:33

Published 27 января, 16:33

Modified 27 января, 16:33

Updated 27 января, 16:33

Михаил Ефремов

Кинопробы в тюрьме? В белгородской ОНК опровергли информацию о Ефремове

27 января 2025, 16:33
Фото: Telegram-канал «АиФ | Новости Белгорода». Михаил Ефремов

Глава белгородской ОНК: У меня нет информации об освобождении Ефремова по УДО

Сюжет
Новости Белгорода
Некоторые источники ранее сообщили, что режиссёры уже якобы ездят к Михаилу Ефремову для проведения кинопроб.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области Александр Гуров опроверг слухи о проведении кинопроб с Михаилом Ефремовым в колонии и его возможном условно-досрочном освобождении в 2025 году. В интервью «Газете.Ru» он отметил, что у него нет подтверждённой информации о таком событии, и предположил, что о встречах с режиссёрами в колонии могут распространять фальшивые слухи.

«Фейки пускают разные, лишь бы что-то пустить», — сказал Гуров.

Ранее появлялась информация, что Ефремов может выйти на свободу через условно-досрочное освобождение, а режиссёры якобы приезжают в его колонию для проведения кинопроб. Эти слухи не нашли подтверждения в заявлениях официальных представителей.

Михаил Ефремов, находящийся в исправительной колонии № 4 в Алексеевке, ранее снял фильм по роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Работа под названием «Евангелие от Фёдора» заняла призовое место на всероссийском конкурсе среди осуждённых в номинации «Лучший монтаж». В фильме снимались также другие заключённые и близкие актёра, а часть сцен была снята с использованием оригинальных идей, таких как монологи героев, написанные вручную.

Михаил Ефремов выйдет из белгородской колонии и отправится в зону СВО?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Кино#Новости Белгорода#Колония#Пробы#Белгород#Михаил Ефремов
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