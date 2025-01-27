Киберпонедельник в билайне: скидки до 35% на смартфоны, наушники, умные часы

Помимо этого, в рамках акции в интернет-магазине оператора можно купить популярные модели смартфонов в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Так, новенький Honor X7c можно забрать с выгодой в 4000 рублей, а Samsung Galaxy A55 256 Гб — с выгодой в 6500 рублей от розничной цены. Выгодный комплект добавляется к указанным моделям автоматически — достаточно добавить смартфон в корзину и перейти к оформлению.