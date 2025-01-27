Какие меры поддержки могут получить белгородские предприниматели

Подробнее о мерах поддержки рассказала специалист центра «Мой Бизнес» Яна Гурова во время круглого стола, который провели для бизнесменов 24 января.
Региональные меры поддержки
- Бесплатные консультации для предпринимателей, самозанятых и будущих бизнесменов в центре «Мой бизнес». Кроме этого, в центре бесплатно помогут открыть ИП, ООО, а также написать бизнес-план, в том числе для соцконтрактов.
- Льготные займы под 3% до 50 млн рублей для промышленных предприятий для реализации инвестиционных проектов.
- Льготные микрозаймы до 5 млн рублей для ООО или ИП, а также для самозанятых — до 500 тысяч рублей. Ставка — 4,75% и выше. Всё зависит от долгового обеспечения, пола и возраста заёмщика. Нужно будет два поручителя. Процент —дифференцированный. То есть, процент начисляется на остаток долга. Соответственно, ежемесячный платёж будет с каждым месяцем уменьшаться. Можно гасить досрочно. Страховок нет.
- Поручительство до 70% от суммы кредита, банковской гарантии или лизинга.
- Софинансирование затрат субъектов МСП, связанных с рекламой. Сумма поддержки — до 400 тысяч рублей для субъектов МСП и до 200 тысяч рублей для самозанятых. Из них 80% оплачивает безвозмездно фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и 20% — заявитель.
Раз в квартал примерно объявляется приём заявлений в течение пяти дней. Заявление вы можете написать онлайн, то есть вы его пишете, сканируете и отправляете нам на почту в момент приёма, который будет в первом квартале 2025 года. Выбрать можно одну из восьми услуг: разработка сайта, изготовление логотипа, наружная реклама, печатная тиражная продукция, реклама на радио, на телевидении, в СМИ, в том числе туда сейчас входят и Telegram-каналы, услуги видеографа и фотографа. Далее — конкурсный отбор.
- Софинансирование затрат, связанных с сертификацией товаров, работ или услуг. Выделяется 700 тысяч рублей, из которых 80% также оплачивает безвозмездно фонд.
- Образовательные и информационные услуги. По образовательным услугам — раз в год на сайте выкладывается график обучающих мероприятий, которые проводятся в формате оффлайн. Темы и даты указаны в этом списке. В конце практически каждого из них выдаётся сертификат о прохождении курсов. Также есть федеральная платформа, где можно бесплатно пройти видеокурсы на любые темы.
- Проект «Новые возможности». Он проходит раз в полгода. Туда берут тех, кто ещё не открыл ИП, но очень хочет. Заявка подаётся на сайте. Далее проходит четырёхнедельное бесплатное обучение по предпринимательским способностям, назначается куратор, пишется бизнес-план, защищается на комиссии. Всего 10 номинаций по три человека-победителя в каждой.
Меры поддержки от министерства экономики и промышленности области
- Субсидия на возмещение части затрат, связанные с приобретением оборудования. Мера касается компаний, которые подпадают под определённые ОКВЭДа: промышленность, медицина, стоматология, ветеринария, салоны красоты, клининг и автосервис. Если оборудование новое, купленное на заводе, можно собрать пакет документов и, пройдя конкурс, получить субсидию. В дальнейшем необходимо будет отработать три года, отчитываться перед министерством раз в год по финансово-хозяйственной деятельности и нанять не менее двух сотрудников, в зависимости от того, какую сумму возместят.
- Гранты субъектам МСП для выхода на маркетплейсы. Кто хочет выйти на маркетплейс, либо те, кто там уже работает, могут получить данный вид субсидий. Сначала нужно пройти обучение. Оно есть онлайн и офлайн. Затем выдаётся сертификат и выделяется до 65 тысяч рулей в зависимости от количества выложенных карточек товаров на витрину. Кроме этого, предприниматель получает до 250 тысяч рублей на оплату комиссии за оборот товаров на площадке.
- Гранты молодым предпринимателям до 25 лет и социальным предпринимателям. Если есть статус соцпредприятия, можно претендовать на грант до 500 тысяч рублей на развитие или новую деятельность.
Кроме этого, существуют следующие проекты:
- Инжиниринговые услуги для субъектов МСП в сфере производства
- Меры поддержки экспортоориентированных субъектов МСП
- Меры поддержки промышленных предприятий
- Партнёрские программы