Какие меры поддержки могут получить белгородские предприниматели

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Региональные меры поддержки Меры поддержки от министерства экономики и промышленности области

Льготные займы, бесплатные консультации и поручительство — это только часть мер поддержки, на которые могут рассчитывать белгородские бизнесмены. Подробности — ниже.

Подробнее о мерах поддержки рассказала специалист центра «Мой Бизнес» Яна Гурова во время круглого стола, который провели для бизнесменов 24 января. Региональные меры поддержки Бесплатные консультации для предпринимателей, самозанятых и будущих бизнесменов в центре «Мой бизнес». Кроме этого, в центре бесплатно помогут открыть ИП, ООО, а также написать бизнес-план, в том числе для соцконтрактов.

Льготные займы под 3% до 50 млн рублей для промышленных предприятий для реализации инвестиционных проектов.

Льготные микрозаймы до 5 млн рублей для ООО или ИП, а также для самозанятых — до 500 тысяч рублей. Ставка — 4,75% и выше. Всё зависит от долгового обеспечения, пола и возраста заёмщика. Нужно будет два поручителя. Процент —дифференцированный. То есть, процент начисляется на остаток долга. Соответственно, ежемесячный платёж будет с каждым месяцем уменьшаться. Можно гасить досрочно. Страховок нет.

Поручительство до 70% от суммы кредита, банковской гарантии или лизинга.

Софинансирование затрат субъектов МСП, связанных с рекламой. Сумма поддержки — до 400 тысяч рублей для субъектов МСП и до 200 тысяч рублей для самозанятых. Из них 80% оплачивает безвозмездно фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и 20% — заявитель. Раз в квартал примерно объявляется приём заявлений в течение пяти дней. Заявление вы можете написать онлайн, то есть вы его пишете, сканируете и отправляете нам на почту в момент приёма, который будет в первом квартале 2025 года. Выбрать можно одну из восьми услуг: разработка сайта, изготовление логотипа, наружная реклама, печатная тиражная продукция, реклама на радио, на телевидении, в СМИ, в том числе туда сейчас входят и Telegram-каналы, услуги видеографа и фотографа. Далее — конкурсный отбор. Яна Гурова Софинансирование затрат, связанных с сертификацией товаров, работ или услуг. Выделяется 700 тысяч рублей, из которых 80% также оплачивает безвозмездно фонд.

Образовательные и информационные услуги. По образовательным услугам — раз в год на сайте выкладывается график обучающих мероприятий, которые проводятся в формате оффлайн. Темы и даты указаны в этом списке. В конце практически каждого из них выдаётся сертификат о прохождении курсов. Также есть федеральная платформа, где можно бесплатно пройти видеокурсы на любые темы.

Проект «Новые возможности». Он проходит раз в полгода. Туда берут тех, кто ещё не открыл ИП, но очень хочет. Заявка подаётся на сайте. Далее проходит четырёхнедельное бесплатное обучение по предпринимательским способностям, назначается куратор, пишется бизнес-план, защищается на комиссии. Всего 10 номинаций по три человека-победителя в каждой. Меры поддержки от министерства экономики и промышленности области Субсидия на возмещение части затрат, связанные с приобретением оборудования. Мера касается компаний, которые подпадают под определённые ОКВЭДа: промышленность, медицина, стоматология, ветеринария, салоны красоты, клининг и автосервис. Если оборудование новое, купленное на заводе, можно собрать пакет документов и, пройдя конкурс, получить субсидию. В дальнейшем необходимо будет отработать три года, отчитываться перед министерством раз в год по финансово-хозяйственной деятельности и нанять не менее двух сотрудников, в зависимости от того, какую сумму возместят.

Гранты субъектам МСП для выхода на маркетплейсы. Кто хочет выйти на маркетплейс, либо те, кто там уже работает, могут получить данный вид субсидий. Сначала нужно пройти обучение. Оно есть онлайн и офлайн. Затем выдаётся сертификат и выделяется до 65 тысяч рулей в зависимости от количества выложенных карточек товаров на витрину. Кроме этого, предприниматель получает до 250 тысяч рублей на оплату комиссии за оборот товаров на площадке.

Гранты молодым предпринимателям до 25 лет и социальным предпринимателям. Если есть статус соцпредприятия, можно претендовать на грант до 500 тысяч рублей на развитие или новую деятельность. Кроме этого, существуют следующие проекты: Инжиниринговые услуги для субъектов МСП в сфере производства

Меры поддержки экспортоориентированных субъектов МСП

Меры поддержки промышленных предприятий

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