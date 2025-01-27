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Posted 27 января, 08:22

Published 27 января, 08:22

Modified 27 января, 08:24

Updated 27 января, 08:24

Как будет закаляться «Сталь»: Гладков рассказал о новой программе для участников СВО

Как будет закаляться «Сталь»: Гладков рассказал о новой программе для участников СВО

27 января 2025, 08:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
СВО
Уже 1 февраля стартует первый этап белгородской программы для участников СВО «Сталь». Как участвовать и зачем — в материале Бел.Ру.

В Белгородской области приготовили собственную программу поддержки участников и ветеранов СВО по поручению Владимира Путина в рамках федеральной инициативы «Время героев». Военнослужащим предлагается пройти обучение с последующим предоставлением мест в органах муниципальной и региональной власти. Региональная программа будет называться «Сталь», а запустится уже с 1 февраля 2025 года — уже в субботу текущей недели.

Федеральная программа «Время героев» уже стартовала. Участники и ветераны специальной военной операции первого потока уже проходят обучение и стажировку. Они могут стать руководителями в органах государственной и муниципальной власти или получить должность в госкомпаниях, конечно, после прохождения обучения и получения высоких результатов при тестировании. Проходит обучение в РАНХиГС — школе госуправления.

«Сталь»: что представляет из себя программа

Региональная программа по сути имеет ту же концепцию, но реализуется только внутри региона. Её цель — подготовить квалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в системе патриотического воспитания и работы с молодёжью.

  • На первом этапе участники будут регистрироваться: заполнять анкеты и подавать эссе. На это выделят 6 недель, пройти её можно дистанционно, через специальный портал.
  • После отбора заявок — тестирование по программе Академии при президенте РФ. Тоже дистанционно.
  • Третий этап — собеседование. Пройдёт оно в очном формате, а пригласят на него только показавших высокие результаты в тестах.
  • Четвёртый — начало обучения. Решение о приёме на учёбу примет общественный совет не позже 1 июля 2025 года. Его состав уже определён, о нём ниже.
  • Само обучение длится год. Формат можно выбрать любой — очный, дистанционный или самостоятельное обучение. В Белгородской области оно будет проходить на базе БелГУ, но по методическим рекомендациям РАНХиГС. Кроме того, у участников СВО будут наставники из числа руководителей госорганов.
  • Последний этап — трудоустройство.

Кто может стать участником «Стали»?

Ветераны специальной военной операции, которые сегодня вернулись в регион и проживают в Белгородской области, а также действующие военнослужащие. Вопросы прохождения обучения будут решаться индивидуально по каждому желающему с министерством обороны РФ.

Состав общественного совета «Стали»

Принимать решение о приёме на обучение по программе «Стали» будет региональный совет, в составе которого будут и чиновники, и депутаты, и представители СМИ, и даже руководители различных организаций, а именно:

  • Жанна Киреева, уполномоченная по правам человека Белгородской области
  • Наталья Войтенко, корреспондент «Мира Белогорья»
  • Любовь Киреева, первый зампредседателя Белгородской областной Думы
  • Александр Коробов, корреспондент ВГТРК «Белгород»
  • Юрий Кохович, председатель Белгородской региональной общественной организации «Совет ветеранов специальной военной операции»
  • Анна Кочерова, руководитель Белгородского филиала фонда «Защитники Отечества»
  • Олег Мантулин, референт Губернатора Белгородской области
  • Надежда Рожкова, председатель Общественной палаты Белгородской области
  • Валерий Скруг, депутат Государственной думы РФ
  • Жанна Чефранова, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике

Почему «Сталь»?

Название программа получила не случайно. Белгородские чиновники любят давать символичные названия, так было, например, и со спецотрядом «Орлан». Название дали, так как именно эта птица встречается в регионе чаще, так ещё и в гербе региона тоже можно встретить орла.

Как объяснила заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Медведева, «Сталь» отсылает к тому, что «люди, которые принимали или принимают непосредственно участие в специальной военной операции, это действительно мужественные, стойкие люди, которые, можно сказать, имеют стальной характер». Но ещё сталь — это один из символов Белгородской области, ведь в регионе сосредоточено около 40% железной руды всей России.

Как помогают и планируют помогать бойцам СВО в Белгородской области?
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