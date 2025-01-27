Как будет закаляться «Сталь»: Гладков рассказал о новой программе для участников СВО

Как объяснила заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Медведева, «Сталь» отсылает к тому, что «люди, которые принимали или принимают непосредственно участие в специальной военной операции, это действительно мужественные, стойкие люди, которые, можно сказать, имеют стальной характер». Но ещё сталь — это один из символов Белгородской области, ведь в регионе сосредоточено около 40% железной руды всей России.