Как будет закаляться «Сталь»: Гладков рассказал о новой программе для участников СВО

Posted 27 января, 08:22
Published 27 января, 08:22
Modified 27 января, 08:24
Updated 27 января, 08:24
В Белгородской области приготовили собственную программу поддержки участников и ветеранов СВО по поручению Владимира Путина в рамках федеральной инициативы «Время героев». Военнослужащим предлагается пройти обучение с последующим предоставлением мест в органах муниципальной и региональной власти. Региональная программа будет называться «Сталь», а запустится уже с 1 февраля 2025 года — уже в субботу текущей недели.
Федеральная программа «Время героев» уже стартовала. Участники и ветераны специальной военной операции первого потока уже проходят обучение и стажировку. Они могут стать руководителями в органах государственной и муниципальной власти или получить должность в госкомпаниях, конечно, после прохождения обучения и получения высоких результатов при тестировании. Проходит обучение в РАНХиГС — школе госуправления.
Региональная программа по сути имеет ту же концепцию, но реализуется только внутри региона. Её цель — подготовить квалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, в системе патриотического воспитания и работы с молодёжью.
Ветераны специальной военной операции, которые сегодня вернулись в регион и проживают в Белгородской области, а также действующие военнослужащие. Вопросы прохождения обучения будут решаться индивидуально по каждому желающему с министерством обороны РФ.
Принимать решение о приёме на обучение по программе «Стали» будет региональный совет, в составе которого будут и чиновники, и депутаты, и представители СМИ, и даже руководители различных организаций, а именно:
Название программа получила не случайно. Белгородские чиновники любят давать символичные названия, так было, например, и со спецотрядом «Орлан». Название дали, так как именно эта птица встречается в регионе чаще, так ещё и в гербе региона тоже можно встретить орла.
Как объяснила заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Медведева, «Сталь» отсылает к тому, что «люди, которые принимали или принимают непосредственно участие в специальной военной операции, это действительно мужественные, стойкие люди, которые, можно сказать, имеют стальной характер». Но ещё сталь — это один из символов Белгородской области, ведь в регионе сосредоточено около 40% железной руды всей России.