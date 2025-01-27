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Posted 27 января, 10:47

Published 27 января, 10:47

Modified 27 января, 10:47

Updated 27 января, 10:47

Колесо обозрения открыли в Белгороде несмотря на остающиеся угрозы

Как белгородцев спускают с колеса обозрения во время ракетной опасности?

27 января 2025, 10:47
Фото: 1MI. Колесо обозрения открыли в Белгороде несмотря на остающиеся угрозы

Белгородцы рассказали о работе колеса обозрения во время сирены

Сюжет
Новости Белгорода
Что будет во время тревоги с теми, кто находится на колесе обозрения? Очевидцы оценили работу аттракциона, когда выла сирена.

Вчера, 26 января, в Белгороде включили сирену ракетной опасности. В этот момент некоторые жители региона катались на новом колесе обозрения. Ранее белгородцам рассказывали о порядке действий при тревоге, в этот же раз очевидцы смогли лицезреть происходящее своими глазами.

Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?
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Белгородцам говорили, что при ракетной опасности колесо обозрения будут переключать на другую скорость, из-за чего время спуска на землю должно значительно уменьшиться.

Однако оказалось, что вместо стандартных 13 минут один круг посетители проходили за восемь. Из-за этого те, кто оказался на самой вершине, смогут попасть вниз только через четыре минуты, резюмировал автор Telegram-канала «БелГородские подробности».

При этом стоит учитывать и другой факт: если среди посетителей колеса есть те, кто только начал свой круг или уже почти закончил, их будут выпускать первыми. То есть, вероятно, аттракцион будут крутить из одной стороны в другую, выпуская тех, кто ближе всего к земле. И только потом очередь дойдёт до тех, кто сидит наверху.

В Белгороде открыли колесо обозрения. Как с него спускаться при ракетной опасности?
Узнать подробнее
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Колесо обозрения#Ракетная опасность
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