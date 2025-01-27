Как белгородцев спускают с колеса обозрения во время ракетной опасности?

При этом стоит учитывать и другой факт: если среди посетителей колеса есть те, кто только начал свой круг или уже почти закончил, их будут выпускать первыми. То есть, вероятно, аттракцион будут крутить из одной стороны в другую, выпуская тех, кто ближе всего к земле. И только потом очередь дойдёт до тех, кто сидит наверху.