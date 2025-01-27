Как белгородцев спускают с колеса обозрения во время ракетной опасности?

Posted 27 января, 10:47
Published 27 января, 10:47
Modified 27 января, 10:47
Updated 27 января, 10:47
Вчера, 26 января, в Белгороде включили сирену ракетной опасности. В этот момент некоторые жители региона катались на новом колесе обозрения. Ранее белгородцам рассказывали о порядке действий при тревоге, в этот же раз очевидцы смогли лицезреть происходящее своими глазами.
Белгородцам говорили, что при ракетной опасности колесо обозрения будут переключать на другую скорость, из-за чего время спуска на землю должно значительно уменьшиться.
Однако оказалось, что вместо стандартных 13 минут один круг посетители проходили за восемь. Из-за этого те, кто оказался на самой вершине, смогут попасть вниз только через четыре минуты, резюмировал автор Telegram-канала «БелГородские подробности».
При этом стоит учитывать и другой факт: если среди посетителей колеса есть те, кто только начал свой круг или уже почти закончил, их будут выпускать первыми. То есть, вероятно, аттракцион будут крутить из одной стороны в другую, выпуская тех, кто ближе всего к земле. И только потом очередь дойдёт до тех, кто сидит наверху.