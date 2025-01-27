«Избивали ногами»? Что известно о рейдах в ресторанах Белгородской области

Затем, по её словам, пострадавшего доставили в полицию, где на него составили протокол за оскорбление сотрудников. После уплаты штрафа в 500 рублей женщина забрала его домой. Инцидент, по её словам, стал тяжёлым испытанием для их 18-летней дочери, наблюдавшей за происходящим, — она получила психологическую травму. Супруг зафиксировал побои.