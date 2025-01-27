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Posted 27 января, 07:14

Published 27 января, 07:14

Modified 27 января, 07:16

Updated 27 января, 07:16

Рейд в Старом Осколе

«Избивали ногами»? Что известно о рейдах в ресторанах Белгородской области

27 января 2025, 07:14
Фото: «Оскол стелит». Рейд в Старом Осколе

СМИ сообщают о ночных рейдах силовиков в ресторанах Старого Оскола

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Новости Старого Оскола
Сообщается, что рейды затронули четыре ресторана. В МВД и Росгвардии ситуацию не комментируют. Вместе с тем в Сети появилась жалоба, как утверждается, пострадавшей стороны.

В соцсетях накануне появилась информация, что в ночь с 25 на 26 января в Старом Осколе силовики провели неожиданные рейды в четырёх местных ресторанах.

По свидетельствам горожан, в одном из заведений людей заставили лечь на пол. Как утверждают очевидцы, одного из посетителей якобы ударили электрошокером, после чего отвезли в отделение полиции. Мужчину обвинили в оскорблении сотрудников и составили на него протокол.

«Подъём» запросил комментарии у МВД и Росгвардии, но там прояснить ситуацию не смогли. В первом ведомстве заявили, что рейд находится вне их компетенции. В Росгвардии уточнили, что не являются организатором подобных мероприятий, а лишь выполняют указания инициаторов.

Кто именно запланировал проверку и что стало её причиной, остаётся неизвестным.

Видео: «Блэтгород». Задержания во время рейда

В Сети тем временем появилась история, как утверждается, пострадавшей стороны. По словам женщины, 25 января она с семьёй праздновала день рождения в ресторане «Ярды» в Старом Осколе, когда туда ворвались силовики.

«Всех мужчин положили на пол для проверки, супруг поднял голову посмотреть обстановку, на что его вывели и начали избивать», — рассказала она.

Когда мужчина вернулся, он попытался узнать у сотрудников, за что его били.

«На что его скрутили и вывели для дальнейшего избиения. Избивали ногами, применяли электрошокер, ставили на колени, издевались», — описала произошедшее женщина.

Затем, по её словам, пострадавшего доставили в полицию, где на него составили протокол за оскорбление сотрудников. После уплаты штрафа в 500 рублей женщина забрала его домой. Инцидент, по её словам, стал тяжёлым испытанием для их 18-летней дочери, наблюдавшей за происходящим, — она получила психологическую травму. Супруг зафиксировал побои.

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