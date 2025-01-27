«Избивали ногами»? Что известно о рейдах в ресторанах Белгородской области

Posted 27 января, 07:14
Published 27 января, 07:14
Modified 27 января, 07:16
Updated 27 января, 07:16
В соцсетях накануне появилась информация, что в ночь с 25 на 26 января в Старом Осколе силовики провели неожиданные рейды в четырёх местных ресторанах.
По свидетельствам горожан, в одном из заведений людей заставили лечь на пол. Как утверждают очевидцы, одного из посетителей якобы ударили электрошокером, после чего отвезли в отделение полиции. Мужчину обвинили в оскорблении сотрудников и составили на него протокол.
«Подъём» запросил комментарии у МВД и Росгвардии, но там прояснить ситуацию не смогли. В первом ведомстве заявили, что рейд находится вне их компетенции. В Росгвардии уточнили, что не являются организатором подобных мероприятий, а лишь выполняют указания инициаторов.
Кто именно запланировал проверку и что стало её причиной, остаётся неизвестным.
В Сети тем временем появилась история, как утверждается, пострадавшей стороны. По словам женщины, 25 января она с семьёй праздновала день рождения в ресторане «Ярды» в Старом Осколе, когда туда ворвались силовики.
«Всех мужчин положили на пол для проверки, супруг поднял голову посмотреть обстановку, на что его вывели и начали избивать», — рассказала она.
Когда мужчина вернулся, он попытался узнать у сотрудников, за что его били.
«На что его скрутили и вывели для дальнейшего избиения. Избивали ногами, применяли электрошокер, ставили на колени, издевались», — описала произошедшее женщина.
Затем, по её словам, пострадавшего доставили в полицию, где на него составили протокол за оскорбление сотрудников. После уплаты штрафа в 500 рублей женщина забрала его домой. Инцидент, по её словам, стал тяжёлым испытанием для их 18-летней дочери, наблюдавшей за происходящим, — она получила психологическую травму. Супруг зафиксировал побои.