История с отравлением в частном пансионате Белгорода привела к уголовному делу

Сотрудники попросили детей забрать своих родителей домой, но те наотрез отказались. Такой итог возмутил главу региона Вячеслава Гладкова, поэтому он оказался готов озвучить имена этих жителей, чтобы «показать, как они относятся к людям, которым обязаны жизнью».