История с отравлением в частном пансионате Белгорода привела к уголовному делу

Posted 27 января, 10:09
Published 27 января, 10:09
Modified 27 января, 10:09
Updated 27 января, 10:09
Во время заседания областного правительства 27 января стало известно о вспышке заболевания в одном из домов престарелых в Белгороде.
Сотрудники попросили детей забрать своих родителей домой, но те наотрез отказались. Такой итог возмутил главу региона Вячеслава Гладкова, поэтому он оказался готов озвучить имена этих жителей, чтобы «показать, как они относятся к людям, которым обязаны жизнью».
Ситуацию прокомментировали и в региональной прокуратуре. Они отметили, что речь идёт о пансионате «Близкие люди». Сейчас для находящихся там пожилых людей существует угроза их жизни, поэтому в отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело.
В Следкоме добавили, что с 20 по 25 января в пансионат доставили нескольких постояльцев с признаками пищевого отравления. Сейчас их лечат.
Уголовное дело возбуждено по статье за оказание услуг, которые не соответствуют нормам безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). За такое нарушение грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее аналогичные нарушения выявили в частном пансионате ООО «Забота и уют», что привело к двум представлениям от прокуратуры и 12 административным делам.