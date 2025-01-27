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Posted 27 января, 14:47

Published 27 января, 14:47

Modified 27 января, 14:47

Updated 27 января, 14:47

Белгородцы помогли построить храм в Орловской области

Имена белгородцев написали на кирпичах, из которых воздвигли храм

27 января 2025, 14:47
Фото: 1MI.

Белгородцы помогли построить храм в Орловской области

Некоторые белгородцы оказали финансовую помощь. В благодарность их имена нанесли на кирпичи, из которых соорудили храм.

В Орловской области появился уникальный храм. Его воздвигли с помощью кирпичей, на которых были указаны имена не только орловцев, но и белгородцев. Всего использовали более 6 тысяч таких кирпичей, пишет «Орелtimes».

Такой чести удостоили тех православных, которые пожертвовали какую-то часть своих средств на строительство здания. На кирпичи также нанесли и имена погибших, за которых внесли пожертвование близкие люди.

Для этого желающим предлагали приобрести за сертификат, который как бы «покупал» кирпич для дальнейшего нанесения на него имени самого спонсора или его погибшего близкого человека. Так православные не только делали пожертвование, но и приобретали именной кирпич, который заложили в основание храма.

Храм Спаса Нерукотворного возвели в селе Русский Брод Верховского района. Пожертвования для его создания собирали с жителей многих российских регионов.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Религия#Православный храм#Орловская область#Белгород
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