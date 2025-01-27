Имена белгородцев написали на кирпичах, из которых воздвигли храм

Для этого желающим предлагали приобрести за сертификат, который как бы «покупал» кирпич для дальнейшего нанесения на него имени самого спонсора или его погибшего близкого человека. Так православные не только делали пожертвование, но и приобретали именной кирпич, который заложили в основание храма.