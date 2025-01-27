Хинштейн раскритиковал министра за названный ущерб Курской области от действий ВСУ

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн резко раскритиковал доклад о сбитых БПЛА, сделанный его заместителем Михаилом Горбуновым. Исполняющий обязанности губернатора заявил, что гражданским управленцам не следует озвучивать такие цифры, которые должны публиковать лишь уполномоченные военные или правоохранительные структуры. Он добавил, что любые заявления на эту тему должны быть сделаны исключительно теми, кто имеет право на это, и пригрозил, что те, кто считает иначе, могут «надеть погоны» и заняться делами военных.