Хинштейн раскритиковал министра за названный ущерб Курской области от действий ВСУ

Posted 27 января, 07:31
Published 27 января, 07:31
Modified 27 января, 07:33
Updated 27 января, 07:33
Исполняющий обязанности министра по восстановлению и развитию приграничных территорий Курской области Алексей Карнаушко получил дисциплинарное взыскание за заявление о размере ущерба, нанесённого региону ВСУ, рассказали «Курские известия». Министр ранее сообщил, что сумма превышает 750 миллиардов рублей.
Врио губернатора Александр Хинштейн подчеркнул недопустимость публичного обсуждения таких оценок.
«Мы не освободили территории и не знаем, в каком состоянии они будут приняты. Все расчёты сейчас носят исключительно экспертный и поверхностный характер», — заявил врио губернатора.
Хинштейн призвал воздержаться от любых предварительных расчётов, так как ситуация на освобождённых территориях остаётся неопределённой из-за продолжающихся боевых действий.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн резко раскритиковал доклад о сбитых БПЛА, сделанный его заместителем Михаилом Горбуновым. Исполняющий обязанности губернатора заявил, что гражданским управленцам не следует озвучивать такие цифры, которые должны публиковать лишь уполномоченные военные или правоохранительные структуры. Он добавил, что любые заявления на эту тему должны быть сделаны исключительно теми, кто имеет право на это, и пригрозил, что те, кто считает иначе, могут «надеть погоны» и заняться делами военных.