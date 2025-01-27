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Posted 27 января, 15:31

Published 27 января, 15:31

Modified 27 января, 15:33

Updated 27 января, 15:33

В Белгороде обсудили меры поддержки для предпринимателей

Гусев: «Все меры поддержки предпринимателям оказать невозможно»

27 января 2025, 15:31

В Белгороде обсудили меры поддержки для предпринимателей

В настоящее время как минимум по одной из предоставляемых мер поддержки для предпринимателей есть очередь.

24 января в Белгороде для бизнесменов организовали круглый стол. Одной из тем стало — предоставление мер поддержки. Во время мероприятия стало известно, что в настоящее время денежных средств в виде займов достаточно.

При этом у одного из участников круглого стола после озвученных сведений возник вопрос: «Почему тогда в прошлом году на социальных предпринимателей выделили порядка 2 млрд рублей?».

Министр экономического развития и промышленности области Максим Гусев ответил, что все меры поддержки выдать всем в полном объёме невозможно.

Если взять такую меру как компенсация затрат на оборудование, то всего бюджета не хватит. Очередь есть. Понимаем объём средств и потенциальных получателей, но заявок поступает в три-четыре раза больше. Всем бы хотелось получить субсидию, но такое невозможно, никакого бюджета на это не хватит. Важно то, мы все меры поддержки прошлого года в этом году сохранили. Они все будут также предоставлены.
Максим Гусев
Видео: bel.ru.

О том, какие меры поддержки предоставляются белгородским предпринимателем, можно узнать по ссылке.

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