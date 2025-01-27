Фотографии подъездов в телефоне ребёнка. В чём опасность?

В отношении подростка будет вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела по причине не достижения им возраста уголовной ответственности. По решению суда подросток может быть направлен в центр временной изоляции для несовершеннолетних на срок до 30 суток. По факту правонарушения будут проинформированы субъекты профилактики по месту жительства, учёбы, а также территориальная комиссия по делам несовершеннолетних с обязательной постановкой на профилактический учёт. Поэтому родителям нужно быть внимательными — наказания избежать не получится», — поясняет полковник.