Фотографии подъездов в телефоне ребёнка. В чём опасность?

Posted 27 января, 12:56
Published 27 января, 12:56
Modified 27 января, 13:14
Updated 27 января, 13:14
Проблема вовлечения подростков в наркоторговлю остаётся актуальной в Белгородской области. Родители зачастую не знают, как правильно реагировать на изменения в поведении своих детей, особенно если возникает подозрение на участие в опасной деятельности.
Полковник УМВД по Белгородской области Марина Ченцова ответила, какие сигналы должны насторожить родителей и как предотвратить вовлечение подростка в наркосетевой оборот.
Подростки несут уголовную ответственность с 16 лет. До этого возраста к административной ответственности могут быть привлечены родители за ненадлежащее воспитание ребенка.
«В отношении подростка будет вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела по причине не достижения им возраста уголовной ответственности. По решению суда подросток может быть направлен в центр временной изоляции для несовершеннолетних на срок до 30 суток. По факту правонарушения будут проинформированы субъекты профилактики по месту жительства, учёбы, а также территориальная комиссия по делам несовершеннолетних с обязательной постановкой на профилактический учёт. Поэтому родителям нужно быть внимательными — наказания избежать не получится», — поясняет полковник.
Также важно отметить, что наказывают не только подростков, но и родителей за несанкционированное поведение детей.
Зачастую тревогу у родителей вызывает появление у ребёнка незапланированных финансов — «лишних» денег, происхождение которых невозможно объяснить. В таких случаях, по мнению Чеченцовой, важнее всего не паниковать, а внимательно обсудить ситуацию с подростком.
«Никто, кроме вас, не знает вашего ребёнка лучше. Если вы обнаружили, что у него есть деньги без объяснения их источника, если поведение стало изменяться, он стал более раздражительным или вы нашли в его телефоне фотографии подъездов и чердаков — это повод для разговоров. Но сначала важно установить доверие, чтобы ваш ребёнок открылся. Это первый и главный шаг», — подчёркивает полковник.
Лёгкие деньги могут обернуться большим сроком — вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Именно задача родителей объяснить ребёнку, что не стоит ни пробовать наркотики, ни распространять. Наказание может быть очень суровым. И прежде чем употребить наркотики или стать закладчиком, стоит задуматься о последствиях. А для этого нужно о них знать», — отмечает Чеченцова.
Если доверительный разговор с ребёнком не принёс результатов или вас начинают беспокоить серьёзные изменения в его поведении, полковник Ченцова рекомендует не стесняться обратиться за помощью к профессионалам. Существуют различные ресурсы, куда можно позвонить анонимно, чтобы получить квалифицированную юридическую консультацию.
«Если есть вопросы, вызванные вашей тревогой, звоните по телефонам доверия, социальным педагогам, также у нас есть центр психолого-медико-социального сопровождения, где обязательно помогут», — уточняет Ченцова.
Телефоны доверия, по которым можно позвонить в случае вопросов:
Напомним, что минувшим летом двоих детей в Белгородской области госпитализировали из-за употребления наркотиков. Мужчина из Алексеевки пригласил подростков к себе домой и предложил троим несовершеннолетним запрещённые вещества. Против него возбудили уголовное дело по статье за склонение к потреблению наркотиков. Также к административной ответственности привлечены родители подростков за ненадлежащее воспитание (ст. 5.35 КоАП РФ).