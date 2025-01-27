Деньги есть, а ремонт? Как восстанавливают белгородские соцобъекты после обстрелов

В 2024 году бюджетные ассигнования выделены на восстановление 73 объектов. Всего 786 млн рублей. Объём заключенных контактов составил 96,5% от плановых назначений. По семи объектам контракты не заключили. Это капремонт Дубовской поликлиники, Белгородского правоохранительного колледжа, СОШ №43, шебекинских библиотек и спорткомплекса «Дельфин», а также административного здания в Шебекино. По итогам 2024 года кассовый расход сложился в сумме 558,6 млн рублей.