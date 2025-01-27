Деньги есть, а ремонт? Как восстанавливают белгородские соцобъекты после обстрелов

Posted 27 января, 08:02
Published 27 января, 08:02
Modified 27 января, 08:04
Updated 27 января, 08:04
Как сообщила министр финансов и бюджетной политики области Наталья Шаролапова, начиная с 2023 года правительство области выделяет средства из резервного фонда на восстановление повреждённых соцобъектов.
В период 2023–2024 года всего на восстановление 85 объектов направили 994 млн рублей. Объём заключенных контрактов составил 967,1 млн рублей — 97% от плана. 27,5 млн рублей остались невостребованными. Кассовое исполнение по двум годам — всего 694,4 млн рублей. Это 72% от заключенных контрактов.
Относительно 2023 года на восстановление 12 повреждённых объектов выделили 208 млн рублей. Контракты заключили по всем объектам. Кассовое исполнение с учётом выполненных работ составило 65,3% от плана. По семи объектам работы продолжили в 2024 году, что потребовало дополнительных средств в объёме практически 72 млн рублей.
Это капремонт Ново-Таволжанской больницы медицинской реабилитации, терапевтический корпус и поликлиника Шебекинской ЦРБ, офисы семейного врача, детский сад «Белочка» в Новой Таволжанке, модельный Дом культуры и ледовая арена в Шебекино.
В 2024 году бюджетные ассигнования выделены на восстановление 73 объектов. Всего 786 млн рублей. Объём заключенных контактов составил 96,5% от плановых назначений. По семи объектам контракты не заключили. Это капремонт Дубовской поликлиники, Белгородского правоохранительного колледжа, СОШ №43, шебекинских библиотек и спорткомплекса «Дельфин», а также административного здания в Шебекино. По итогам 2024 года кассовый расход сложился в сумме 558,6 млн рублей.
На 27 января из резервного фонда правительства области на восстановление 12 объектов выделили 240 млн рублей.
По итогам глава региона Вячеслав Гладков сделал вывод, что власти деньги выделяют, но в полном объёме пока ни муниципалитеты, ни минстрой их не закрывает. Он предложил в случае невыполнения работ расторгать контракты с подрядчиками и возвращать средства в бюджет.
Заместитель губернатора Владимир Базаров отметил, что есть объекты, по которым объёмы выполнены на 100%, например, бассейн «Луч» в Белгороде. По 61 объекту были повторные повреждения, 29 уже восстановили. То есть по каждому объекту есть объективные причины, почему работы не завершили.