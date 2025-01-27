Что происходит с поездом Белгород — Воронеж и почему так тяжело уехать в Россошь?

После новости о том, что автобус до Россоши из Белгорода решили убрать, жители начали интересоваться в Сети, как им в таком случае добираться до поездов, следующих на юг. Особенно остро проблему почувствовали в Волоконовке — в «тупиковой точке приграничья», отмечают сами жители.