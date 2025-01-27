Что происходит с поездом Белгород — Воронеж и почему так тяжело уехать в Россошь?

Posted 27 января, 11:52
Published 27 января, 11:52
Modified 27 января, 11:52
Updated 27 января, 11:52
После новости о том, что автобус до Россоши из Белгорода решили убрать, жители начали интересоваться в Сети, как им в таком случае добираться до поездов, следующих на юг. Особенно остро проблему почувствовали в Волоконовке — в «тупиковой точке приграничья», отмечают сами жители.
«Движение автобуса через Волоконовку в Россошь должно быть! Как вариант, из Волоконовки или Нового Оскола через Волоконовку на Россошь. В зимнее время на крайний случай через день. Я регулярно ездила на этом автобусе, пустым он не ходит! А из Россоши вообще никак не уехать в нашу сторону: такси 7 тыс. рублей!» — объяснила проблему одна женщина.
Однако оказалось, что власти всё же вернули необходимый для белгородцев маршрут, поэтому из Волоконовки можно ежедневно уезжать в Россошь в девять часов утра.
«С 5 февраля 2025 года будет также отправляться на Россошь автобус в 12-10. Дни работы этого автобуса необходимо уточнить 5 февраля на автостанции п. Волоконовка», — добавил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.
Помимо этого, напрямую в Воронеж белгородцы тоже смогут уехать. Сделать это можно будет с помощью пригородного поезда Белгород — Старый Оскол — Воронеж, который с февраля будет отправляться из областного центра в 06:53 по понедельникам, пятницам и субботам.