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Posted 27 января, 11:52

Published 27 января, 11:52

Modified 27 января, 11:52

Updated 27 января, 11:52

Белгородцы вновь «потеряли» электричку до Воронежа

Что происходит с поездом Белгород — Воронеж и почему так тяжело уехать в Россошь?

27 января 2025, 11:52
Фото: 1MI. Белгородцы вновь «потеряли» электричку до Воронежа

Белгородцам рассказали, как можно уехать в Воронеж и Россошь

Сюжет
Новости Белгорода
Жалобы услышали, поэтому власти увеличили количество рейсов поезда Белгород — Воронеж и вернули автобус до Россоши. Об этом сообщил министр.

После новости о том, что автобус до Россоши из Белгорода решили убрать, жители начали интересоваться в Сети, как им в таком случае добираться до поездов, следующих на юг. Особенно остро проблему почувствовали в Волоконовке — в «тупиковой точке приграничья», отмечают сами жители.

«Движение автобуса через Волоконовку в Россошь должно быть! Как вариант, из Волоконовки или Нового Оскола через Волоконовку на Россошь. В зимнее время на крайний случай через день. Я регулярно ездила на этом автобусе, пустым он не ходит! А из Россоши вообще никак не уехать в нашу сторону: такси 7 тыс. рублей!» — объяснила проблему одна женщина.

Однако оказалось, что власти всё же вернули необходимый для белгородцев маршрут, поэтому из Волоконовки можно ежедневно уезжать в Россошь в девять часов утра.

«С 5 февраля 2025 года будет также отправляться на Россошь автобус в 12-10. Дни работы этого автобуса необходимо уточнить 5 февраля на автостанции п. Волоконовка», — добавил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.

Помимо этого, напрямую в Воронеж белгородцы тоже смогут уехать. Сделать это можно будет с помощью пригородного поезда Белгород — Старый Оскол — Воронеж, который с февраля будет отправляться из областного центра в 06:53 по понедельникам, пятницам и субботам.

Популярный среди белгородцев маршрут до Россоши решили убрать. Что говорят власти?
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#Александра Склярова#Поезд#Воронеж#Новости Белгорода#Волоконовка#Сергей евтушенко#Белгород#Россошь
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