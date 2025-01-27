Больше половины годового бюджета Белгорода: сколько денег вложили крупные инвесторы

Posted 27 января, 13:00
Published 27 января, 13:00
Modified 27 января, 13:00
Updated 27 января, 13:00
По данным городской администрации, установленный объём доходов бюджета Белгорода на 2023 год составил 15,5 млрд рублей. В то же время общий объём расходов достиг 15,9 млрд рублей.
Журналисты Бел.Ру в рамках спецпроекта изучили инвестиционную активность белгородских предприятий и составили рейтинг. По его данным, три самых крупных инвестора вложили за 2023 года чуть более половины суммы доходов городского бюджета.
Так, компания «Белгородский бройлер», которая заняла первое место в рейтинге, потратила на инвестиционные проекты более 4,4 млрд рублей. Из этой суммы 45 млн были потрачены на приобретение необоротных активов. Основной упор был сделан на приобретение акций и долей.
ГК «Русагро», которая заняло второе место в рейтинге, продемонстрировала объём инвестиций в 2023 году в размере 3,7 млрд рублей. В 2023 году инвестиции белгородских дочерних компаний «Русагро» — «Русагро-Белгород» и «Русагро-Инвест» — во внеоборотные активы составили 2,8 млрд рублей.
Однако ключевой сделкой группы компаний в 2023 году стало приобретение 50% акций Нижегородского масложирового комбината. Согласно годовому отчёту холдинга, общие инвестиции «Русагро» в 2023 году достигли 18,4 млрд рублей, из которых 46% были направлены в сельское хозяйство.
Третье место в рейтинге заняла компания «Эфко». Инвестиции в размере 1,7 млрд рублей в регионе были направлены на развитие ООО «Еда будущего» с суммарным вложением в размере 873 млн рублей. В 2023 году холдинг планировал активно развивать направления, связанные с Персидским заливом, тропическим и экзотическим сырьём, а также производством пальмового и масла ши.
Таким образом, общий объём инвестиций лидеров рейтинга в 2023 году составил 9,84 млрд рублей.