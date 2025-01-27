Больше половины годового бюджета Белгорода: сколько денег вложили крупные инвесторы

Третье место в рейтинге заняла компания «Эфко». Инвестиции в размере 1,7 млрд рублей в регионе были направлены на развитие ООО «Еда будущего» с суммарным вложением в размере 873 млн рублей. В 2023 году холдинг планировал активно развивать направления, связанные с Персидским заливом, тропическим и экзотическим сырьём, а также производством пальмового и масла ши.