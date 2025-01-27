Больше не покатаемся? В Белгороде закрыли два катка

Из-за потепления ледовая дорожка в парке имени Ленина и каток на улице Есенина временно закрыты, сообщает Белгорблагоустройство в своём Telegram-канале. Прогноз погоды не обещает стабилизации холода на этой неделе, поэтому катки не будут работать до улучшения погодных условий.