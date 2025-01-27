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Posted 27 января, 09:01

Published 27 января, 09:01

Modified 27 января, 09:01

Updated 27 января, 09:01

Ледовая дорожка в парке имени Ленина

Больше не покатаемся? В Белгороде закрыли два катка

27 января 2025, 09:01
Фото: «Уютный Белгород». Ледовая дорожка в парке имени Ленина

Катки в Белгороде вновь закрыли из-за потепления

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Новости Белгорода
Ледовая дорожка в парке имени Ленина и каток на улице Есенина закрыты на неделю. Когда позволит погода, их снова откроют.

Из-за потепления ледовая дорожка в парке имени Ленина и каток на улице Есенина временно закрыты, сообщает Белгорблагоустройство в своём Telegram-канале. Прогноз погоды не обещает стабилизации холода на этой неделе, поэтому катки не будут работать до улучшения погодных условий.

Как только вернутся морозы, катки откроют.

Минусовой температуры на этой неделе в Белгороде не ожидается. Сегодня на улице тоже закрепится «плюс».

Ранее катки закрывали 8 января на неделю из-за потепления до +8 °С.

Почему закрылся и когда откроется каток в парке Ленина в Белгороде?
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#Анна Селищева#Город#Каток#Новости Белгорода#Белгород#Потепление
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