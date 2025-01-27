Больше не покатаемся? В Белгороде закрыли два катка

Posted 27 января, 09:01
Published 27 января, 09:01
Modified 27 января, 09:01
Updated 27 января, 09:01
Из-за потепления ледовая дорожка в парке имени Ленина и каток на улице Есенина временно закрыты, сообщает Белгорблагоустройство в своём Telegram-канале. Прогноз погоды не обещает стабилизации холода на этой неделе, поэтому катки не будут работать до улучшения погодных условий.
Как только вернутся морозы, катки откроют.
Минусовой температуры на этой неделе в Белгороде не ожидается. Сегодня на улице тоже закрепится «плюс».
Ранее катки закрывали 8 января на неделю из-за потепления до +8 °С.