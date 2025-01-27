Белгородцы целый месяц смогут лично задавать вопросы своим главам каждый рабочий день

А пока личные встречи ещё не проходят, белгородцы продолжают оставлять свои вопросы и жалобы «по старинке», т. е. в сети. Так, пациентки гинекологического отделения Ракитянской облбольницы просят обратить внимание на условия, в которых находятся они и будут находиться другие пациентки в будущем. Особенно на душевую комнату, которая я в отделении всего одна на всех. Женщины отметили, что ею пользуются и беременные на крайних сроках.