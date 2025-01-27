Белгородцы целый месяц смогут лично задавать вопросы своим главам каждый рабочий день

Posted 27 января, 17:20
Published 27 января, 17:20
Modified 27 января, 17:33
Updated 27 января, 17:33
Белгородец из Дубового Василий Леонов задал губернатору вопрос, когда жителям региона стоит ждать регулярные встречи с руководителями муниципалитетов и где можно ознакомиться с расписанием этих собраний. Вячеслав Гладков заявил, что этот вопрос только сегодня утром обсудил вопрос с Ольгой Медведевой, своим заместителем по внутренней политике.
Так, по его словам, встречи начнутся 1 февраля 2025 года и продолжаться по 1 марта. Главы районов и округов, как и в прошлом году, будут проводить встречи с гражданами каждый рабочий день, т. е. пять дней в неделю. Их расписание разместят в социальных сетях губернатора и на страницах самих руководителей муниципалитетов 1 февраля.
А пока личные встречи ещё не проходят, белгородцы продолжают оставлять свои вопросы и жалобы «по старинке», т. е. в сети. Так, пациентки гинекологического отделения Ракитянской облбольницы просят обратить внимание на условия, в которых находятся они и будут находиться другие пациентки в будущем. Особенно на душевую комнату, которая я в отделении всего одна на всех. Женщины отметили, что ею пользуются и беременные на крайних сроках.