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Posted 27 января, 17:20

Published 27 января, 17:20

Modified 27 января, 17:33

Updated 27 января, 17:33

Приём в администрации

Белгородцы целый месяц смогут лично задавать вопросы своим главам каждый рабочий день

27 января 2025, 17:20
Фото: 1MI. Приём в администрации

С 1 февраля белгородцы смогут посещать регулярные встречи с главами районов

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Новости Белгорода
Вячеслав Гладков сообщил, что регулярные встречи глав с жителями муниципалитетов, как было в прошлом году, продлятся с 1 февраля по 1 марта 2025 года и будут проходить каждый рабочий день.

Белгородец из Дубового Василий Леонов задал губернатору вопрос, когда жителям региона стоит ждать регулярные встречи с руководителями муниципалитетов и где можно ознакомиться с расписанием этих собраний. Вячеслав Гладков заявил, что этот вопрос только сегодня утром обсудил вопрос с Ольгой Медведевой, своим заместителем по внутренней политике.

Так, по его словам, встречи начнутся 1 февраля 2025 года и продолжаться по 1 марта. Главы районов и округов, как и в прошлом году, будут проводить встречи с гражданами каждый рабочий день, т. е. пять дней в неделю. Их расписание разместят в социальных сетях губернатора и на страницах самих руководителей муниципалитетов 1 февраля.

А пока личные встречи ещё не проходят, белгородцы продолжают оставлять свои вопросы и жалобы «по старинке», т. е. в сети. Так, пациентки гинекологического отделения Ракитянской облбольницы просят обратить внимание на условия, в которых находятся они и будут находиться другие пациентки в будущем. Особенно на душевую комнату, которая я в отделении всего одна на всех. Женщины отметили, что ею пользуются и беременные на крайних сроках.

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