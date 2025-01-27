Белгородцы стали чаще жаловаться на замену иностранных лекарств

Ранее родители детей-диабетиков из Белгородской области также неоднократно жаловались в минздрав региона, но уже по поводу датчиков, когда старое оборудование заменили на новое, китайского производства. Белгородцы неоднократно заявляли о своих опасениях и сообщали о проблемах, связанных с их закупкой. В региональном минздраве на это ответили, что датчики отвечают всем требованиям.