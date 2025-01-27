Белгородцы стали чаще жаловаться на замену иностранных лекарств

Posted 27 января, 08:58
Published 27 января, 08:58
Modified 27 января, 09:00
Updated 27 января, 09:00
В Белгородской области увеличилось количество жалоб и обращений, связанных со сферой здравоохранения. Это почти сотня звонков и письменных обращений за неделю. На прошлой неделе подобных вопросов было меньше как минимум на 17.
В основном это связано с темой получения льготных лекарств (43), ожидания записи к врачу (29), оказания помощи (23), записи на приём специалиста (3).
Людмила Крылова, первый замминистра здравоохранения региона, на оперсовещании объяснила, что наибольший прирост связан с нехваткой тех или иных препаратов для белгородцев из льготной категории граждан в определённых муниципалитетах. По её словам, по всем остаткам с медучреждений Белгородской области медикаментов хватает, поэтому их перераспределяют по возникновению необходимости.
На вопрос о жалобах со стороны больных диабетом, которые поступают от них уже две недели подряд, заместитель ответила, что базовое перераспределение в данном случае невозможно, т. к. здесь необходимо соблюсти индивидуальные рекомендации каждого больного.
Что касается закупки новых, то поступить все лекарственные средства должны в начале февраля. Общая сумма закупки, заявила Крылова, составила 3 млрд рублей. Также чиновница добавила, что многие белгородцы недовольны сменой иностранных препаратов на препараты отечественного производства, как предписывает законодательство. Сейчас доля лекарственных средства производства РФ составляет 90%.
Далее — ожидание записи. Здесь Людмила Крылова рассказала следующее. По её словам, некоторые жители Белгородской области пытаются попасть к узконаправленным специалистам без приёма у терапевта и выдачи направления.
Больше всего обращений поступало из Белгорода. Это 40 обращений. Далее — Старооскольский округ (25), Белгородский район (10) и Губкинский горокруг (5). На оперсовещании правительства Белгородской области завили, что все 98 обращений отработают, чтобы узнать у жителей о факте получения медикаментов, удовлетворённости возможностью получения медпомощи и записью к врачам, а также ответить на вопросы о замене лекарств.
Ранее родители детей-диабетиков из Белгородской области также неоднократно жаловались в минздрав региона, но уже по поводу датчиков, когда старое оборудование заменили на новое, китайского производства. Белгородцы неоднократно заявляли о своих опасениях и сообщали о проблемах, связанных с их закупкой. В региональном минздраве на это ответили, что датчики отвечают всем требованиям.