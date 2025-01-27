Белгородскую команду КВН «Близкие» вновь покажут в Высшей лиге на Первом канале

Posted 27 января, 10:20
Published 27 января, 10:20
Modified 27 января, 10:20
Updated 27 января, 10:20
«Близкие» вновь в Высшей лиге КВН. Третий сезон подряд команда будет представлять Белгородскую область в главной лиге Клуба Весёлых и Находчивых.
После выступления на фестивале «КиВиН-2025» команда приступает к активной подготовке к следующей игре в Высшей лиге. По словам участников, новый сезон обещает быть «крутым».
В интервью к Международному дню КВН команда «Близкие» рассказала о сложностях дебютного сезона в Высшей лиге, когда им советовали реже упоминать Белгород и не акцентировать внимание на нём. Изначально зрители из других городов не реагировали на шутки про приграничный регион и не знали, что происходит в области. Однако в дальнейшем команду поддержали. Белгородцы сами решили избегать тем, связанных с их родным городом, чтобы не создавать провокаций, а наоборот, быть друг к другу добрее и больше доверять.
В декабре 2024 года команда КВН «Близкие» из Белгородской области стала вице-чемпионом Высшей лиги КВН-2024, заняв второе место в жёсткой борьбе. В финале они лидировали большую часть игры, но в последний момент уступили команду «Юрикен» из Владикавказа всего несколько очков, получив серебро.
Напомним, что в финале Высшей лиги КВН 2015 года другая белгородская команда «Детективное агентство „Лунный свет“» заняла второе место, уступив победу сборной Камызякского края. В игре участвовали шесть команд, и белгородцы, лидировавшие после первых двух конкурсов, стали вторыми по итогам последнего задания. До этого команда была вице-чемпионом Высшей лиги в 2014 году и также заняла второе место.