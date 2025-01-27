Белгородскую команду КВН «Близкие» вновь покажут в Высшей лиге на Первом канале

В интервью к Международному дню КВН команда «Близкие» рассказала о сложностях дебютного сезона в Высшей лиге, когда им советовали реже упоминать Белгород и не акцентировать внимание на нём. Изначально зрители из других городов не реагировали на шутки про приграничный регион и не знали, что происходит в области. Однако в дальнейшем команду поддержали. Белгородцы сами решили избегать тем, связанных с их родным городом, чтобы не создавать провокаций, а наоборот, быть друг к другу добрее и больше доверять.