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Posted 27 января, 10:20

Published 27 января, 10:20

Modified 27 января, 10:20

Updated 27 января, 10:20

Команда КВН «Близкие»

Белгородскую команду КВН «Близкие» вновь покажут в Высшей лиге на Первом канале

27 января 2025, 10:20
Фото: Telegram-канал команды КВН «Близкие». Команда КВН «Близкие»
Сюжет
КВН
Для «Близких» это будет уже третий сезон подряд в «вышке».

«Близкие» вновь в Высшей лиге КВН. Третий сезон подряд команда будет представлять Белгородскую область в главной лиге Клуба Весёлых и Находчивых.

После выступления на фестивале «КиВиН-2025» команда приступает к активной подготовке к следующей игре в Высшей лиге. По словам участников, новый сезон обещает быть «крутым».

В интервью к Международному дню КВН команда «Близкие» рассказала о сложностях дебютного сезона в Высшей лиге, когда им советовали реже упоминать Белгород и не акцентировать внимание на нём. Изначально зрители из других городов не реагировали на шутки про приграничный регион и не знали, что происходит в области. Однако в дальнейшем команду поддержали. Белгородцы сами решили избегать тем, связанных с их родным городом, чтобы не создавать провокаций, а наоборот, быть друг к другу добрее и больше доверять.

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В декабре 2024 года команда КВН «Близкие» из Белгородской области стала вице-чемпионом Высшей лиги КВН-2024, заняв второе место в жёсткой борьбе. В финале они лидировали большую часть игры, но в последний момент уступили команду «Юрикен» из Владикавказа всего несколько очков, получив серебро.

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Напомним, что в финале Высшей лиги КВН 2015 года другая белгородская команда «Детективное агентство „Лунный свет“» заняла второе место, уступив победу сборной Камызякского края. В игре участвовали шесть команд, и белгородцы, лидировавшие после первых двух конкурсов, стали вторыми по итогам последнего задания. До этого команда была вице-чемпионом Высшей лиги в 2014 году и также заняла второе место.

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#Анна Селищева#Общество#КВН#Высшая лига#Белгород#Близкие
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