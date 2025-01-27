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Posted 27 января, 06:46

Published 27 января, 06:46

Modified 27 января, 06:48

Updated 27 января, 06:48

Белгородских подростков могут лишить бесплатного образования за преступления

Белгородских подростков могут лишить бесплатного образования за преступления

27 января 2025, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
СВО
Речь идёт о наказании, которое понесут несовершеннолетние в случае противоправных действий в отношении военнослужащих и оценки действия государства в рамках СВО.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в настоящее время идёт достаточно агрессивная информационная борьба. Власти пытаются оградить детей, но не всегда это удаётся. Как следствие, возникают условия для создания противоправных действий со стороны, в том числе, подростков.

Мы должны защищать детей, конституционный строй, регион и страну. Если ребёнок совершает противоправные действия в отношении военнослужащих, оценки действия государства в рамках СВО, моё предложение — рассмотреть вопрос по недопущению в будущем получать им образование в государственных техникумах и вузах. Мы — за каждого ребёнка, но мы за то, чтобы повысить ответственность. Кому-то кажется, что это квест, а всё заканчивается бедой.
Вячеслав Гладков

Губернатор предложил рассмотреть данный вопрос, обсудить его на уровне коллективов школ и родительских собраний.

Кажется — поиграл, написал нехорошие слова на церкви, а жизнь изменилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. И государство будет негативно относиться, в том числе, и к будущему такого человека. Есть частные вузы, частные колледжи. Я предлагаю подумать и прокуратуре. Не хотим создать прецедент, но мы должны защитить. Если это в семье происходит и семья обращается за государственной поддержкой, то нужно рассмотреть, насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые вместе со школой не могут воспитать ребёнка. Ответственность должна быть со всех сторон.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что сейчас решений ещё никаких нет.

Когда происходит преступление, приходят заплаканные родители и просят помочь. А как помочь? Преступление уже совершено. Наша задача — профилактика. Давайте через месяц соберёмся и послушаем, по какому пути нам идти.
Вячеслав Гладков
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