Белгородских подростков могут лишить бесплатного образования за преступления

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, в настоящее время идёт достаточно агрессивная информационная борьба. Власти пытаются оградить детей, но не всегда это удаётся. Как следствие, возникают условия для создания противоправных действий со стороны, в том числе, подростков.