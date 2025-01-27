Posted 27 января, 14:25
Published 27 января, 14:25
Modified 27 января, 14:25
Updated 27 января, 14:25
Исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») создали новый метод для прогнозирования роста и веса новорождённых, который позволяет оценить риски появления на свет маловесного ребёнка ещё до наступления беременности, пишет ТАСС.
Используя анализ генетических данных матерей и наблюдения за их детьми, учёные выявили важные маркеры, с помощью которых можно заранее определить вероятные отклонения в весе и росте плода.
Возглавляемая профессором Михаилом Чурносовым команда учёных в рамках программы стратегического развития «Приоритет-2030» провела масштабное молекулярно-генетическое исследование. В нём приняло участие 694 женщины, родивших в Белгородской областной клинической больнице святителя Иоасафа.
Исследователи обнаружили, что определённые генетические сочетания у матери могут служить индикаторами риска рождения ребёнка с низким ростом и массой тела.
Интересно, что белгородцы становятся родителями позже, чем в среднем по России. Основная категория родителей — это мужчины и женщины в возрасте от 30 до 34 лет. Однако статистика показывает, что более зрелые родители также делают выбор в пользу детей: 70 женщин Белгородской области стали мамами осенью 2024 года в возрасте старше 40 лет, а 18 мужчин — в возрасте старше 50 лет.
В России беременные женщины могут полностью пользоваться услугами ОМС, включая диагностику, обследования и роды. ОМС покрывает все расходы, включая три УЗИ, анализы и лечение, а также предоставляет материнский капитал. Это выгодно отличается от других стран, таких как США или Франция, где услуги могут потребовать дополнительных затрат, а доступность не всегда гарантирована. Россия также предоставляет бесплатное ЭКО и обследования на репродуктивное здоровье по ОМС.