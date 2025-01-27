Белгородские учёные выяснили, как предсказать рождение маловесного ребёнка

Интересно, что белгородцы становятся родителями позже, чем в среднем по России. Основная категория родителей — это мужчины и женщины в возрасте от 30 до 34 лет. Однако статистика показывает, что более зрелые родители также делают выбор в пользу детей: 70 женщин Белгородской области стали мамами осенью 2024 года в возрасте старше 40 лет, а 18 мужчин — в возрасте старше 50 лет.