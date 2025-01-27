Белгородские «Берега» продолжают «требовать» денег: уход за клумбами оценили в 19 млн

Кроме газона, мусора и подкормки растений подрядчик должен будет пропалывать клумбы с многолетниками, обрезать деревья и кустарники, укрывать розы, поливать кустарники и деревья вручную, с помощью механических средств или с использованием малогабаритной техники, а вот газоны можно поливать механизированным способом.