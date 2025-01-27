Белгородские «Берега» продолжают «требовать» денег: уход за клумбами оценили в 19 млн

Posted 27 января, 15:26
Published 27 января, 15:26
Modified 27 января, 15:28
Updated 27 января, 15:28
Администрация Белгорода опубликовала госзакупку на обслуживание и содержание новой набережной рек Везёлка и Северский Донец «Берега», а точнее «Берега-Спорт».
Подрядчик, которого выберут по результатам аукциона, должен будет косить газоны, вносить удобрение, убирать мусор. За эти работы фирма получит 18,7 млн рублей от заказчика — управления «Белгорблагоустройства». Период оказания услуг — с 20 марта по 30 октября 2025 года.
Кроме газона, мусора и подкормки растений подрядчик должен будет пропалывать клумбы с многолетниками, обрезать деревья и кустарники, укрывать розы, поливать кустарники и деревья вручную, с помощью механических средств или с использованием малогабаритной техники, а вот газоны можно поливать механизированным способом.
В мае 2024 года на благоустройство пространства «Берега» выделили 22 млн рублей. Тут засеяли газоны, посадили однолетники и тюльпаны.