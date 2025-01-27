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Posted 27 января, 15:26

Published 27 января, 15:26

Modified 27 января, 15:28

Updated 27 января, 15:28

В Белгороде выберут подрядчика, который будет ухаживать за набережной летом

Белгородские «Берега» продолжают «требовать» денег: уход за клумбами оценили в 19 млн

27 января 2025, 15:26
Фото: 1MI.

В Белгороде выберут подрядчика, который будет ухаживать за набережной летом

Сюжет
Набережная
18,7 млн рублей выделили на обслуживание «Берегов-Спорт» на полгода весенне-летнего сезона. Управление БГБ объявило закупку.

Администрация Белгорода опубликовала госзакупку на обслуживание и содержание новой набережной рек Везёлка и Северский Донец «Берега», а точнее «Берега-Спорт».

Подрядчик, которого выберут по результатам аукциона, должен будет косить газоны, вносить удобрение, убирать мусор. За эти работы фирма получит 18,7 млн рублей от заказчика — управления «Белгорблагоустройства». Период оказания услуг — с 20 марта по 30 октября 2025 года.

Кроме газона, мусора и подкормки растений подрядчик должен будет пропалывать клумбы с многолетниками, обрезать деревья и кустарники, укрывать розы, поливать кустарники и деревья вручную, с помощью механических средств или с использованием малогабаритной техники, а вот газоны можно поливать механизированным способом.

В мае 2024 года на благоустройство пространства «Берега» выделили 22 млн рублей. Тут засеяли газоны, посадили однолетники и тюльпаны.

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#Алёна Мальцева#Набережная#Благоустройство#Белгород#Госзакупка#Берега
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