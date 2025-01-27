Белгородец отправился в зону СВО, чтобы закрыть крупный долг по алиментам

С жителем уже неоднократно общался судебный пристав — исполнитель, но тот никак не решался на закрытие долга. В последнюю встречу всё изменилось: мужчина сообщил, что раскаялся и планирует заключить контракт с Минобороны РФ. По его словам, только таким образом он сможет выплатить задолженность сыну.