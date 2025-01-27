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Posted 27 января, 13:33

Published 27 января, 13:33

Modified 27 января, 13:33

Updated 27 января, 13:33

Белгородец отправился в зону СВО, чтобы закрыть крупный долг по алиментам

Белгородец отправился в зону СВО, чтобы закрыть крупный долг по алиментам

27 января 2025, 13:33
Фото: 1MI.
Сюжет
СВО
Всего мужчина задолжал сыну более 440 тысяч рублей. Выплатить такую сумму он смог только после заключения контракта с Минобороны РФ.

Судебные приставы по Алексеевскому округу и Корочанскому району возбудили исполнительное производство в отношении жителя региона. Белгородец долгое время не выплачивал алименты своему сыну, из-за чего сумма долга превысила 440 тысяч рублей.

С жителем уже неоднократно общался судебный пристав — исполнитель, но тот никак не решался на закрытие долга. В последнюю встречу всё изменилось: мужчина сообщил, что раскаялся и планирует заключить контракт с Минобороны РФ. По его словам, только таким образом он сможет выплатить задолженность сыну.

Спустя время мужчина вернулся из зоны СВО в приграничный регион в отпуск. Он предоставил все документы, свидетельствующие об уплате долга, судебному приставу. Белгородец даже изъявил желание участвовать в воспитании своего ребёнка.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Алименты#Белгород#СВО#Участник СВО
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