Авито и М.Видео-Эльдорадо тестируют совместную программу выкупа смартфонов

«В декабре мы запустили сразу две новые услуги — выкуп смартфонов и обновленный трейд-ин. Мы видим, что рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью. В настоящее время на нем представлено всего несколько крупных игроков. Мы идем в ногу с трендами, чтобы, с одной стороны, предложить нашим клиентам удобную и безопасную услугу выкупа смартфонов, а, с другой — войти в число лидеров рынка продаж восстановленных устройств. Современная техника служит на протяжении многих лет и может быть эффективно использована вторично. Мы видим высокий потенциал в развитии данного направления бизнеса и планируем расширять выкуп устройств на другие сегменты бытовой техники и электроники», — отмечает руководитель департамента физических сервисов Группы М.Видео-Эльдорадо Андрей Агапов.