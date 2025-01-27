Авито и М.Видео-Эльдорадо тестируют совместную программу выкупа смартфонов

Posted 27 января, 09:54
Published 27 января, 09:54
Modified 27 января, 09:56
Updated 27 января, 09:56
Сервис работает по уже знакомому для пользователей Авито пути: с его помощью частные пользователи смогут продать свой старый смартфон без ожидания и общения с покупателями. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить анкету состояния устройства. В зависимости от состояния гаджета будет рассчитана его стоимость. В случае, если она устраивает покупателя, то ему необходимо будет передать гаджет в магазин М.Видео-Эльдорадо. На этапе пилота сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Авито развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов с октября 2022 года. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 100 городах России. С помощью выкупа пользователи могут быстро и безопасно продать свой смартфон партнеру Авито, не прикладывая усилий для общения с потенциальными покупателями и самостоятельной продажи товара. А партнеры Авито получают б/у гаджеты, которые, после предпродажной подготовки, смогут реализовать.
М.Видео-Эльдорадо присоединился к программе выкупа Авито с 15 января, теперь у пользователей Авито есть возможность продать свой гаджет в одной из точек ретейлера. По итогам тестирования сервис может быть масштабирован на все магазины сети М.Видео-Эльдорадо.
Как воспользоваться программой?
Во время создания объявления о продаже своего смартфона, у пользователя появится опция сделать это через партнера Авито.
После выбора опции необходимо ответить на несколько вопросов о состоянии смартфона, указать все недостатки и неисправности. После чего будет показана предварительная цена за устройство.
Если пользователь согласен с условиями выкупа, с ним связывается представитель Авито. Продавцу будет необходимо отвезти свой гаджет в точку продажи М.Видео. Там специалист проверит состояние смартфона, и назовет по итогам проверки финальную цену за устройство, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся скрытые дефекты.
После офлайн-проверки смартфона, заключения договора и проверки документа, удостоверяющего личность, продавец сможет получить оплату за устройство на банковскую карту.
«Интерес пользователей Авито к продаже смартфонов стабильно растет. При этом многие предпочитают продавать свои гаджеты через инструменты выкупа — без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество сделок с продажей телефонов через выкуп выросло почти в шесть раз. Поэтому мы продолжаем развивать такие программы, внедряя их в новые категории товаров, увеличивая количество городов присутствия и добавляя новых партнеров. Партнерство с таким крупным игроком рынка как М.Видео-Эльдорадо — важный шаг в развитии этих программ», — комментирует Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито.
«В декабре мы запустили сразу две новые услуги — выкуп смартфонов и обновленный трейд-ин. Мы видим, что рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью. В настоящее время на нем представлено всего несколько крупных игроков. Мы идем в ногу с трендами, чтобы, с одной стороны, предложить нашим клиентам удобную и безопасную услугу выкупа смартфонов, а, с другой — войти в число лидеров рынка продаж восстановленных устройств. Современная техника служит на протяжении многих лет и может быть эффективно использована вторично. Мы видим высокий потенциал в развитии данного направления бизнеса и планируем расширять выкуп устройств на другие сегменты бытовой техники и электроники», — отмечает руководитель департамента физических сервисов Группы М.Видео-Эльдорадо Андрей Агапов.
В Авито также действует программа выкупа планшетов и ноутбуков у частных продавцов. Сервис доступен пользователям уже более чем в 100 городах России.