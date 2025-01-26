bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 08:45

Published 26 января, 08:45

Modified 26 января, 08:47

Updated 26 января, 08:47

За минувшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области более 120 раз

Разрушений оказалось много? Гладков — о последствиях атак ВСУ на регион

26 января 2025, 08:45
Фото: Изображение Midjourney.

За минувшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области более 120 раз

Сюжет
Обстрел
За сутки украинские военные атаковали восемь районов Белгородской области. Жители ранения не получили, но в зданиях есть разрушения, рассказал Вячеслав Гладков.

Самые ощутимые разрушения зафиксировали в двух муниципалитетах Белгородской области. Так, Грайворонский округ 25 января пытались атаковать 10 БПЛА и 58 снарядами, из-за чего повреждения получили инфраструктурный объект, два коммерческих объекта, два домовладения и «Газель».

В Шебекинском округе вследствие пуска восьми снарядов и восьми дронов разрушений оказалось больше. В округе пострадали один многоквартирный дом, девять частных домов, пять построек, газовая труба, четыре машины и два предприятия. Одну из надворных построек удар ВСУ полностью разрушил.

Повреждения также получил частный дом в Белгородском районе. Всего за день муниципалитет атаковали 14 раз.

Над Валуйским округом система ПВО уничтожила четыре дрона, а над Губкинским и Яковлевским округами — по одному. ВСУ также восемь раз ударили по Волоконовскому району и 17 раз — по Краснояружскому. Во всех этих муниципалитетах обошлось без последствий на земле.

Впервые за долгое время в одном из районов Белгородской области нет последствий атак
Узнать подробнее
Читайте также:
Регионы пережили массированную атаку БПЛА. А как прошёл день в Белгородской области?Беспилотник ударил по дому в Белгородской области, ещё два повреждены при обстрелеВСУ нанесли массированный удар? Один человек пострадал под Белгородом
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Губкинский горокруг#Валуйский горокруг#Яковлевский горокруг#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика