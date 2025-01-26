Разрушений оказалось много? Гладков — о последствиях атак ВСУ на регион

Над Валуйским округом система ПВО уничтожила четыре дрона, а над Губкинским и Яковлевским округами — по одному. ВСУ также восемь раз ударили по Волоконовскому району и 17 раз — по Краснояружскому. Во всех этих муниципалитетах обошлось без последствий на земле.