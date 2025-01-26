Разрушений оказалось много? Гладков — о последствиях атак ВСУ на регион

Posted 26 января, 08:45
Published 26 января, 08:45
Modified 26 января, 08:47
Updated 26 января, 08:47
Самые ощутимые разрушения зафиксировали в двух муниципалитетах Белгородской области. Так, Грайворонский округ 25 января пытались атаковать 10 БПЛА и 58 снарядами, из-за чего повреждения получили инфраструктурный объект, два коммерческих объекта, два домовладения и «Газель».
В Шебекинском округе вследствие пуска восьми снарядов и восьми дронов разрушений оказалось больше. В округе пострадали один многоквартирный дом, девять частных домов, пять построек, газовая труба, четыре машины и два предприятия. Одну из надворных построек удар ВСУ полностью разрушил.
Повреждения также получил частный дом в Белгородском районе. Всего за день муниципалитет атаковали 14 раз.
Над Валуйским округом система ПВО уничтожила четыре дрона, а над Губкинским и Яковлевским округами — по одному. ВСУ также восемь раз ударили по Волоконовскому району и 17 раз — по Краснояружскому. Во всех этих муниципалитетах обошлось без последствий на земле.