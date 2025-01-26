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Posted 26 января, 13:48

Published 26 января, 13:48

Modified 26 января, 13:48

Updated 26 января, 13:48

Под Белгородом два дня назад пропал мужчина маленького роста

Под Белгородом два дня назад пропал мужчина маленького роста

26 января 2025, 13:48
Фото: Изображение Midjourney.
У белгородцев просят помощи в поиске 30-летнего мужчины. Валуйчанина не могут найти уже третьи сутки, сообщили волонтёры региона.

В Белгородской области третьи сутки не могут найти жителя села Сухарево Валуйского округа. 30-летнего Владимира Бондаренко последний раз видели дома, из которого он вышел и больше не вернулся.

Белгородец неплотного телосложения и маленького роста — 157 см. У него очень короткая стрижка с тёмными волосами, а глаза карего цвета.

В день, когда мужчина пропал, он надевал чёрные курту и штаны, сапоги цвета хаки и чёрно-белую шапку.

Активисты обращаются к жителям Белгородской области с просьбой поделиться любой информацией о пропавшем. Сообщить сведения можно, позвонив на горячую линию отряда «Лиза Алерт» или по номеру «112».

Пропавший в Валуйском округе мужчина
Пропавший в Валуйском округе мужчина. Фото: «Лиза Алерт»

Добавим, что три дня назад в регионе также искали пожилую женщину, которой нужно было оказать врачебную помощь. Её удалось найти на следующий день после публикации объявления в интернете.

В Белгородской области пропала пожилая женщина, которая нуждается в медпомощи
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