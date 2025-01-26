Под Белгородом два дня назад пропал мужчина маленького роста

Posted 26 января, 13:48
Published 26 января, 13:48
Modified 26 января, 13:48
Updated 26 января, 13:48
В Белгородской области третьи сутки не могут найти жителя села Сухарево Валуйского округа. 30-летнего Владимира Бондаренко последний раз видели дома, из которого он вышел и больше не вернулся.
Белгородец неплотного телосложения и маленького роста — 157 см. У него очень короткая стрижка с тёмными волосами, а глаза карего цвета.
В день, когда мужчина пропал, он надевал чёрные курту и штаны, сапоги цвета хаки и чёрно-белую шапку.
Активисты обращаются к жителям Белгородской области с просьбой поделиться любой информацией о пропавшем. Сообщить сведения можно, позвонив на горячую линию отряда «Лиза Алерт» или по номеру «112».
Добавим, что три дня назад в регионе также искали пожилую женщину, которой нужно было оказать врачебную помощь. Её удалось найти на следующий день после публикации объявления в интернете.