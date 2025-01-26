Побили рекорд? В январе родилось на 100 юных белгородцев больше, чем в прошлом году

Posted 26 января, 09:54
Published 26 января, 09:54
Modified 26 января, 09:56
Updated 26 января, 09:56
В приграничном регионе за половину первого месяца 2025 года родилось 573 ребёнка, среди которых 304 мальчика и 269 девочек. При этом в тот же период минувшего года на свет появилось почти на сотню малышей меньше — 476.
Чаще всего в этот раз рожали мамы в возрасте 25-29 лет и папы — 30-34 года.
Кроме того, в региональном ЗАГСе в честь прошедшего Татьяниного дня сообщили, что в минувшем году в области родились 22 девочки с таким именем. За 99 лет в Белгородской области Татьяной называли 60 402 новорождённых.
Напомним, что 3 января новорождённый Артур первым в этом году получил свидетельство. Он родился в канун Нового года.