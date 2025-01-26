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Posted 26 января, 09:54

Published 26 января, 09:54

Modified 26 января, 09:56

Updated 26 января, 09:56

Более 500 юных белгородцев уже успели появиться на свет в январе

Побили рекорд? В январе родилось на 100 юных белгородцев больше, чем в прошлом году

26 января 2025, 09:54
Фото: Изображение Midjourney.

Более 500 юных белгородцев уже успели появиться на свет в январе

За начало 2025 года белгородки успели родить более 500 малышей. Подробности сообщила руководитель белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

В приграничном регионе за половину первого месяца 2025 года родилось 573 ребёнка, среди которых 304 мальчика и 269 девочек. При этом в тот же период минувшего года на свет появилось почти на сотню малышей меньше — 476.

Чаще всего в этот раз рожали мамы в возрасте 25-29 лет и папы — 30-34 года.

Кроме того, в региональном ЗАГСе в честь прошедшего Татьяниного дня сообщили, что в минувшем году в области родились 22 девочки с таким именем. За 99 лет в Белгородской области Татьяной называли 60 402 новорождённых.

Напомним, что 3 января новорождённый Артур первым в этом году получил свидетельство. Он родился в канун Нового года.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Имена#Имена детей#Белгород#Татьяна слюсаренко#Новорождённые
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