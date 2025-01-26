Быстрая победа: Вадим Немков за три минуты выиграл американца с помощью удушения

Когда до конца первого раунда оставалось меньше нескольких минут, Немков провёл удушающий приём, из-за которого Джонсону пришлось сдаться. Таким же приёмом, но уже к середине второго раунда, белгородцу удалось победить и бразильца Бруно Каппелоццы в феврале прошлого года.