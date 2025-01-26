Быстрая победа: Вадим Немков за три минуты выиграл американца с помощью удушения

Posted 26 января, 07:25
Published 26 января, 07:25
Modified 26 января, 08:27
Updated 26 января, 08:27
Вчера, 25 января, в Дубае в рамках турнира PFL Road To Dubai состоялся бой в супертяжёлом весе. За победу боролись белгородец Вадим Немков и американец Тим Джонсон.
Белгородский спортсмен контролировал бой с первых секунд: он нанёс несколько мощных ударов, после одного из которых у его противника появилось сильное рассечение.
Когда до конца первого раунда оставалось меньше нескольких минут, Немков провёл удушающий приём, из-за которого Джонсону пришлось сдаться. Таким же приёмом, но уже к середине второго раунда, белгородцу удалось победить и бразильца Бруно Каппелоццы в феврале прошлого года.
Этот бой стал последним по контракту Немкова с PFL. Куда белгородец перейдёт дальше, пока не ясно.
Фёдор Емельяненко уже поздравил своего ученика Немкова с победой над американцем.
Напомним, что Фёдор Емельяненко тоже боролся с американцем Тимом Джонсоном — их бой случился ещё в 2021 году. Тогда старооскольку тоже удалось победить.