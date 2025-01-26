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Posted 26 января, 07:25

Published 26 января, 07:25

Modified 26 января, 08:27

Updated 26 января, 08:27

Емельяненко с Немковым

Быстрая победа: Вадим Немков за три минуты выиграл американца с помощью удушения

26 января 2025, 07:25
Фото: страница Фёдора Емельяненко. Емельяненко с Немковым

Немков победил американца удушающим приёмом в первом же раунде

Боец смешанных единоборств Вадим Немков выиграл американца с помощью удушения. Победу белгородец забрал уже к концу первого раунда, сообщили в «БелПрессе».

Вчера, 25 января, в Дубае в рамках турнира PFL Road To Dubai состоялся бой в супертяжёлом весе. За победу боролись белгородец Вадим Немков и американец Тим Джонсон.

Белгородский спортсмен контролировал бой с первых секунд: он нанёс несколько мощных ударов, после одного из которых у его противника появилось сильное рассечение.

Когда до конца первого раунда оставалось меньше нескольких минут, Немков провёл удушающий приём, из-за которого Джонсону пришлось сдаться. Таким же приёмом, но уже к середине второго раунда, белгородцу удалось победить и бразильца Бруно Каппелоццы в феврале прошлого года.

Этот бой стал последним по контракту Немкова с PFL. Куда белгородец перейдёт дальше, пока не ясно.

Фёдор Емельяненко уже поздравил своего ученика Немкова с победой над американцем.

Видео: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол». Удушающий приём Немкова

Напомним, что Фёдор Емельяненко тоже боролся с американцем Тимом Джонсоном — их бой случился ещё в 2021 году. Тогда старооскольку тоже удалось победить.

Полное доминирование: Вадим Немков выиграл первый бой в тяжёлом весе удушением
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