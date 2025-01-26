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Posted 26 января, 11:52

Published 26 января, 11:52

Modified 26 января, 11:54

Updated 26 января, 11:54

Бездомный может попасть в тюрьму за кражу телефона у юного белгородца

Бездомный украл телефон у юного белгородца. Как это произошло?

26 января 2025, 11:52
Фото: 1MI.

Бездомный может попасть в тюрьму за кражу телефона у юного белгородца

Сюжет
Кража
Бездомный мужчина украл телефон, который один из подростков забыл на улице. Находку обвиняемый сдал в ломбард, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Несовершеннолетний белгородец забыл свой телефон в беседке, поэтому, опомнившись, решил за ним вернуться. Однако на месте мобильника уже не оказалось.

Узнав о случившемся, в правоохранительные органы обратилась 47-летняя мать подростка. Спустя время ей сообщили, что телефон решил украсть 45-летний мужчина без определённого места жительства.

Неоднократно судимый бездомный сдал находку в ломбард, а полученные средства потратил на собственные нужды. Общий ущерб семье составил 7 тысяч рублей.

Теперь мужчину обвиняют в краже с причинением значительного ущерба. Его могут посадить в тюрьму на пять лет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Кража#Телефон#Бомж#Белгород
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