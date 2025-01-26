Бездомный украл телефон у юного белгородца. Как это произошло?

Posted 26 января, 11:52
Published 26 января, 11:52
Modified 26 января, 11:54
Updated 26 января, 11:54
Несовершеннолетний белгородец забыл свой телефон в беседке, поэтому, опомнившись, решил за ним вернуться. Однако на месте мобильника уже не оказалось.
Узнав о случившемся, в правоохранительные органы обратилась 47-летняя мать подростка. Спустя время ей сообщили, что телефон решил украсть 45-летний мужчина без определённого места жительства.
Неоднократно судимый бездомный сдал находку в ломбард, а полученные средства потратил на собственные нужды. Общий ущерб семье составил 7 тысяч рублей.
Теперь мужчину обвиняют в краже с причинением значительного ущерба. Его могут посадить в тюрьму на пять лет.