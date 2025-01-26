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Posted 26 января, 15:20

Published 26 января, 15:20

Modified 26 января, 15:20

Updated 26 января, 15:20

Белгородец за пару минут победил американца, а требования к охранникам школ ужесточат

Белгородец за пару минут победил американца, а требования к охранникам школ ужесточат

26 января 2025, 15:20
Фото: Изображение Midjourney.
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Сегодня, 26 января, белгородцы обсуждали быструю победу Немкова над американцем, ужесточение требований к охранникам и разбитое стеклянное ограждение моста.

Немков за пару минут победил американца

Минувшей ночью в Дубае прошёл турнир PFL Road To Dubai, где в супертяжёлом весе встретились белгородец Вадим Немков и американец Тим Джонсон.

С первых секунд боя Немков доминировал, нанося мощные удары, а незадолго до конца первого раунда он применил удушающий приём, заставив противника сдаться.

Таким же приёмом Немков почти год назад победил бразильца Бруно Каппелоццу. Однако тогда удушением белгородец воспользовался только во втором раунде.

Фёдор Емельяненко, наставник бойца, сразу после победы поздравил своего ученика.

Быстрая победа: Вадим Немков за три минуты выиграл американца с помощью удушения
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Требования к школьным охранникам стали строже

Из-за напряжённой обстановки власти Белгородской области решили усилить требования к охранникам школ. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил это действующей в регионе контртеррористической операцией.

В скором времени директора школ получат информацию о новых изменениях. Власти пообещали следить за их выполнением.

Пока что не уточняется, как именно правила решили ужесточить, но известно, что они касаются частных охранных компаний. Подробности ожидаются позже.

Будут брать не всех? Требования к охранникам белгородских школ ужесточили
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Открытие навесного моста снова переносится?

В Центральном парке имени В. И. Ленина продолжается обновление. Сейчас рабочие завершают строительство навесного моста у фонтана «Кувшинка», устанавливая на него ограждение из двухслойного стекла. После этого объект оснастят подсветкой.

В то же время некоторые белгородцы заметили, что стекло, предназначенное для ограждения моста, транспортировку не пережило: некоторые детали оказались разбиты. Сколько времени уйдёт на их замену, неизвестно.

Напомним, что работы начались осенью, а завершиться должны были к 2025 году.

Не пережило даже доставку: стекло для навесного моста доставили в Белгород разбитым
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#Александра Склярова#Белгородская область#Итоги#Белгород#Итоги дня
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