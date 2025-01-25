Зимы всё же не будет? Какая погода установится в Белгороде до конца января

Posted 25 января, 14:22
Published 25 января, 14:22
Modified 25 января, 14:24
Updated 25 января, 14:24
В Белгородской области в воскресенье, 26 января, будет облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит от -3 °С до +2 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от 0 °С до +5 °С.
В отдельных районах возможен туман. Дождя или снега завтра не ожидается. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, сообщает региональное управление МЧС.
В Белгороде ближайшей ночью температура составит около 0 °С. Днём потеплеет до +4 °С, будет облачно.
Такая погода в столице региона будет как минимум до конца января. Морозов ожидать не стоит: ночью температура будет колебаться от 0 °С до +2 °С, а днём составит около +4 °С — и так до 31 января включительно.
Гидрометцентр пока что прогнозирует осадки лишь на последний день января — однако, возможно, это будет дождь, а не снег.
Несмотря на необычайно тёплый и совсем не зимний январь, синоптики пока всё же рекомендуют не убирать далеко пуховики — есть вероятность, что погода ещё может удивить в феврале.