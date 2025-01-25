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Posted 25 января, 14:22

Published 25 января, 14:22

Modified 25 января, 14:24

Updated 25 января, 14:24

Погода пока что чаще дарит туман, а не снег

Зимы всё же не будет? Какая погода установится в Белгороде до конца января

25 января 2025, 14:22
Фото: 1MI. Погода пока что чаще дарит туман, а не снег

В Белгородской области потеплеет до +5 °С

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Новости Белгорода
Некоторые районы завтра будут окутаны туманом. При этом осадков не ожидается.

В Белгородской области в воскресенье, 26 января, будет облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит от -3 °С до +2 °С. Днём столбик термометра остановится на отметке от 0 °С до +5 °С.

В отдельных районах возможен туман. Дождя или снега завтра не ожидается. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, сообщает региональное управление МЧС.

В Белгороде ближайшей ночью температура составит около 0 °С. Днём потеплеет до +4 °С, будет облачно.

Такая погода в столице региона будет как минимум до конца января. Морозов ожидать не стоит: ночью температура будет колебаться от 0 °С до +2 °С, а днём составит около +4 °С — и так до 31 января включительно.

Гидрометцентр пока что прогнозирует осадки лишь на последний день января — однако, возможно, это будет дождь, а не снег.

Прогноз погоды для Белгорода до конца января
Прогноз погоды для Белгорода до конца января. Фото: Гидрометцентр

Несмотря на необычайно тёплый и совсем не зимний январь, синоптики пока всё же рекомендуют не убирать далеко пуховики — есть вероятность, что погода ещё может удивить в феврале.

Чем опасен аномально тёплый январь и стоит ли белгородцам убирать пуховики?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Потепление
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