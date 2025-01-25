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Posted 25 января, 08:30

Published 25 января, 08:30

Modified 25 января, 08:32

Updated 25 января, 08:32

Только в Белгородском районе были последствия атак ВСУ

Впервые за долгое время в одном из районов Белгородской области нет последствий атак

25 января 2025, 08:30
Фото: bel.ru. Только в Белгородском районе были последствия атак ВСУ

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области

Сюжет
Обстрел
В шести из семи районов, попавших накануне под удар ВСУ, не обнаружили последствий на земле. Однако без пострадавших среди мирных жителей не обошлось.

24 января ВСУ выпустили по Белгородской области 63 боеприпаса и 25 беспилотников. Под удар попали семь районов.

Однако в шести из них последствий на земле не обнаружили. Это Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, а также регулярно подвергающийся атакам Шебекинский округ.

В Шебекинском округе уже долгое время сохраняется неспокойная обстановка. ВСУ регулярно обстреливают и атакуют территорию беспилотниками. Ранее в оперштабе заявили, что скоро начнётся отселение людей из шебекинского села Терезовка.

Тем временем в самом Шебекино дома закрывают сетками против дронов. В планах — защитить 60 МКД. О таких сетках ранее просили сами шебекинцы, хотя власти к идее изначально отнеслись скептически.

Разрушения в результате атак 24 января есть в Белгородском районе. Здесь за сутки повреждены два частных дома, машина, линия электропередачи и коммерческий объект.

Кроме того, накануне в Октябрьском пострадал мужчина. Мирный житель ранен после взрыва. Пострадавший остаётся в больнице, сообщили в оперштабе.

Для сравнения: днём ранее по региону выпустили более 80 снарядов и свыше 60 БПЛА: пострадал мирный житель, разрушения выявили в 16 частных домах. Также под удар попали автомобили, ЛЭП, сельхозпредприятие.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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