Впервые за долгое время в одном из районов Белгородской области нет последствий атак

Posted 25 января, 08:30
Published 25 января, 08:30
Modified 25 января, 08:32
Updated 25 января, 08:32
24 января ВСУ выпустили по Белгородской области 63 боеприпаса и 25 беспилотников. Под удар попали семь районов.
Однако в шести из них последствий на земле не обнаружили. Это Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, а также регулярно подвергающийся атакам Шебекинский округ.
В Шебекинском округе уже долгое время сохраняется неспокойная обстановка. ВСУ регулярно обстреливают и атакуют территорию беспилотниками. Ранее в оперштабе заявили, что скоро начнётся отселение людей из шебекинского села Терезовка.
Тем временем в самом Шебекино дома закрывают сетками против дронов. В планах — защитить 60 МКД. О таких сетках ранее просили сами шебекинцы, хотя власти к идее изначально отнеслись скептически.
Разрушения в результате атак 24 января есть в Белгородском районе. Здесь за сутки повреждены два частных дома, машина, линия электропередачи и коммерческий объект.
Кроме того, накануне в Октябрьском пострадал мужчина. Мирный житель ранен после взрыва. Пострадавший остаётся в больнице, сообщили в оперштабе.
Для сравнения: днём ранее по региону выпустили более 80 снарядов и свыше 60 БПЛА: пострадал мирный житель, разрушения выявили в 16 частных домах. Также под удар попали автомобили, ЛЭП, сельхозпредприятие.