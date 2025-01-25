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Posted 25 января, 07:06

Published 25 января, 07:06

Modified 25 января, 07:08

Updated 25 января, 07:08

Свадеб в зеркальные даты всегда больше, чем в обычные

В Белгородской области открывается сезон красивых свадебных дат

25 января 2025, 07:06
Фото: 1MI. Свадеб в зеркальные даты всегда больше, чем в обычные

172 пары в Белгородской области сыграют свадьбы в красивую дату

Зеркальные даты пользуются популярностью среди женихов и невест. Дата 25.01.2025 не стала исключением.

25 января в Белгородской области свадьбы сыграют 172 пары. Выбор на этот день пал не только потому, что это суббота, но и из-за того, что дата — зеркальная (25.01.2025).

Такие красивые даты пользуются популярностью среди женихов и невест. Спрос на зеркальные даты, как правило, всегда выше. Ранее в ЗАГСе даже перечислили весь список на 2025 год, чтобы белгородцам было удобнее определиться.

Больше всего любителей красивых дат в январе оказалось в Белгороде — сегодня брак заключат 35 пар. Также в топ попали Старооскольский (25) и Губкинский (15) горокруга, Корочанский район (12).

К слову, с начала года в Белгородской области свадьбы сыграли уже более 200 пар. Установлен и возрастной рекорд: в январе решили официально оформить отношения 88-летний жених и 63-летняя невеста.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Свадьба#Белгород#Красивая дата
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