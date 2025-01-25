В Белгородской области 48 тысяч человек принимают поздравления. По какому поводу?

Posted 25 января, 06:49
Published 25 января, 06:49
Modified 25 января, 06:51
Updated 25 января, 06:51
25 января в России отмечается День студента, или Татьянин день. Поздравления сегодня принимают и белгородцы, грызущие гранит науки.
Таковых в этом учебном году насчитывается 48,2 тыс. человек, рассказали в Белгородстате. Студенты обучаются в шести вузах региона:
Также в Белгородской области работают шесть филиалов учебных заведений.
По итогам минувшей приёмной кампании студентами стали более 13 тыс. человек. Большинство из них — юноши (56%). При этом из всех поступивших в 2024 году 6,4 тыс. человек прошли на «бюджет».
В регионе сохраняется неспокойная оперативная обстановка, поэтому о проведении массовых мероприятий в честь праздника не сообщалось.
Вместе с тем наступающий праздник некоторым студентам омрачили сообщения о якобы выходе на очное обучение вместо дистанта. С такими жалобами обращались в том числе студенты БелГАУ им. Горина. Ранее Бел.Ру сообщало, что отвечали на претензии в самом вузе и минобре.