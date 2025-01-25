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Posted 25 января, 06:49

Published 25 января, 06:49

Modified 25 января, 06:51

Updated 25 января, 06:51

День студента отмечают 25 января в России

В Белгородской области 48 тысяч человек принимают поздравления. По какому поводу?

25 января 2025, 06:49
Фото: Изображение Midjourney. День студента отмечают 25 января в России

В Белгородской области отмечают День студента

В регионе работает шесть вузов и шесть филиалов. И сегодня их студенты отмечают «профессиональный» праздник.

25 января в России отмечается День студента, или Татьянин день. Поздравления сегодня принимают и белгородцы, грызущие гранит науки.

Таковых в этом учебном году насчитывается 48,2 тыс. человек, рассказали в Белгородстате. Студенты обучаются в шести вузах региона:

  • Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ),
  • Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова (БГТУ),
  • Белгородский государственный институт искусств и культуры (БГИИК),
  • Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина (БелГАУ),
  • Белгородский университет кооперации, экономики и права (БУКЭП),
  • Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина (БелЮИ МВД).

Также в Белгородской области работают шесть филиалов учебных заведений.

По итогам минувшей приёмной кампании студентами стали более 13 тыс. человек. Большинство из них — юноши (56%). При этом из всех поступивших в 2024 году 6,4 тыс. человек прошли на «бюджет».

В регионе сохраняется неспокойная оперативная обстановка, поэтому о проведении массовых мероприятий в честь праздника не сообщалось.

Статистика ко Дню студента
Статистика ко Дню студента. Фото: Белгородстат

Вместе с тем наступающий праздник некоторым студентам омрачили сообщения о якобы выходе на очное обучение вместо дистанта. С такими жалобами обращались в том числе студенты БелГАУ им. Горина. Ранее Бел.Ру сообщало, что отвечали на претензии в самом вузе и минобре.

День студента — 2025: когда отмечаем, история праздника, почему это «Татьянин день»
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгород#День студента
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