В Белгороде откроют новую танцплощадку — в том числе для «Элегантных дискотек»

Posted 25 января, 07:58
Published 25 января, 07:58
Modified 25 января, 08:00
Updated 25 января, 08:00
В Центральном парке в Белгороде откроют танцплощадку. Произойдёт это уже в 2025 году. В мэрии показали на фото, как будет выглядеть новое пространство.
Площадка оформлена в виде круга. Внутри — небольшая сцена, пространство для танцев, выложенное нескользящей плиткой, а также места для сидения, они расположены под навесом. Кроме того, в выполненный в белом цвете фасад встроили подсветку.
На площадке собираются проводить различные мероприятия, в том числе — «Элегантные дискотеки».
«Элегантные дискотеки» в Белгороде проводят с 2021 года. В тёплое время года их по традиции организовывали в парке Победы. В таких дискотеках, как правило, участвуют люди старшего возраста.
При этом не все пенсионеры ранее были довольны репертуаром, который подбирали для танцев. Белгородцы жаловались, что музыка старая. В мэрии позже ответили, кто отвечает за подбор композиций.
Добавим, что в Центральном парке продолжаются работы в рамках реконструкции. Ранее здесь завершили строительство открытого летнего кинотеатра. В мэрии пообещали, что в парке высадят около 400 деревьев. А вот вопрос с возращением памятника Ленину пока что «подвис».