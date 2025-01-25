bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 07:58

Published 25 января, 07:58

Modified 25 января, 08:00

Updated 25 января, 08:00

Новая танцплощадка в Белгороде

В Белгороде откроют новую танцплощадку — в том числе для «Элегантных дискотек»

25 января 2025, 07:58
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Новая танцплощадка в Белгороде

В Центральном парке в Белгороде откроют танцплощадку

Сюжет
Новости Белгорода
Помимо пространства для танцев, здесь будет небольшая сцена и места для того, чтобы отдохнуть. Как выглядит новая площадка, показали в мэрии.

В Центральном парке в Белгороде откроют танцплощадку. Произойдёт это уже в 2025 году. В мэрии показали на фото, как будет выглядеть новое пространство.

Площадка оформлена в виде круга. Внутри — небольшая сцена, пространство для танцев, выложенное нескользящей плиткой, а также места для сидения, они расположены под навесом. Кроме того, в выполненный в белом цвете фасад встроили подсветку.

На площадке собираются проводить различные мероприятия, в том числе — «Элегантные дискотеки».

«Элегантные дискотеки» в Белгороде проводят с 2021 года. В тёплое время года их по традиции организовывали в парке Победы. В таких дискотеках, как правило, участвуют люди старшего возраста.

При этом не все пенсионеры ранее были довольны репертуаром, который подбирали для танцев. Белгородцы жаловались, что музыка старая. В мэрии позже ответили, кто отвечает за подбор композиций.

Добавим, что в Центральном парке продолжаются работы в рамках реконструкции. Ранее здесь завершили строительство открытого летнего кинотеатра. В мэрии пообещали, что в парке высадят около 400 деревьев. А вот вопрос с возращением памятника Ленину пока что «подвис».

Новая танцплощадка в Белгороде
Новая танцплощадка в Белгороде
Новая танцплощадка в Белгороде
Новая танцплощадка в Белгороде
Новая танцплощадка в Белгороде
Новая танцплощадка в Белгороде. Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Лабиринт, сакура, неправильные яблоки и гриб: как изменят Центральный парк Белгорода?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде начали ремонт входной арки в центральный паркПоявятся ли в Белгороде новые качели для взрослых?Необычный мост в Центральном парке в Белгороде пообещали достроить до конца года
#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Элегантная дискотека#Центральный парк имени Ленина#Танцплощадка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика