В Белгороде откроют новую танцплощадку — в том числе для «Элегантных дискотек»

Добавим, что в Центральном парке продолжаются работы в рамках реконструкции. Ранее здесь завершили строительство открытого летнего кинотеатра. В мэрии пообещали, что в парке высадят около 400 деревьев. А вот вопрос с возращением памятника Ленину пока что «подвис».