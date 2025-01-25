Появились новые фото и подробности с места большого пожара в Белгороде

Из-за того, что территория была оцеплена, временные корректировки вносились в маршрут автобуса № 45 «Аэропорт — микрорайон Новый». Пассажиров принимали/высаживали в районе поворота к микрорайону на проспекте Ватутина, сообщает Организатор пассажирских перевозок.