Появились новые фото и подробности с места большого пожара в Белгороде

Posted 25 января, 11:57
Published 25 января, 11:57
Modified 25 января, 13:33
Updated 25 января, 13:33
В Белгороде произошёл крупный пожар во 2-м Сургутском переулке. Известно, что горел двухэтажный жилой дом.
Территорию в районе места ЧП оцепили. Подъезд к горевшему дому ограничили. К 14:36 возгорание удалось локализовать.
Пострадавших и погибших в результате происшествия, по предварительным данным, нет.
Из-за чего произошёл пожар, пока точно не известно. Мэр Валентин Демидов сообщает, что происшествие с обстрелами не связано.
Из-за того, что территория была оцеплена, временные корректировки вносились в маршрут автобуса № 45 «Аэропорт — микрорайон Новый». Пассажиров принимали/высаживали в районе поворота к микрорайону на проспекте Ватутина, сообщает Организатор пассажирских перевозок.
Обновлено: к 16:25 пожар в Белгороде полностью потушили, уточнили в МЧС.