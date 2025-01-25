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Posted 25 января, 11:57

Published 25 января, 11:57

Modified 25 января, 13:33

Updated 25 января, 13:33

Крупный пожар в Белгороде

Появились новые фото и подробности с места большого пожара в Белгороде

25 января 2025, 11:57
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Крупный пожар в Белгороде

Крупный пожар в Белгороде локализовали

Сюжет
Новости Белгорода
Происшествие случилось в одном из микрорайонов ИЖС. Территорию оцепили.

В Белгороде произошёл крупный пожар во 2-м Сургутском переулке. Известно, что горел двухэтажный жилой дом.

Территорию в районе места ЧП оцепили. Подъезд к горевшему дому ограничили. К 14:36 возгорание удалось локализовать.

Пострадавших и погибших в результате происшествия, по предварительным данным, нет.

Из-за чего произошёл пожар, пока точно не известно. Мэр Валентин Демидов сообщает, что происшествие с обстрелами не связано.

Из-за того, что территория была оцеплена, временные корректировки вносились в маршрут автобуса № 45 «Аэропорт — микрорайон Новый». Пассажиров принимали/высаживали в районе поворота к микрорайону на проспекте Ватутина, сообщает Организатор пассажирских перевозок.

Обновлено: к 16:25 пожар в Белгороде полностью потушили, уточнили в МЧС.

Крупный пожар в Белгороде
Крупный пожар в Белгороде
Крупный пожар в Белгороде
Крупный пожар в Белгороде
Крупный пожар в Белгороде . Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Охвачен огнём полностью: в МЧС ответили, что произошло в Белгороде
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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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