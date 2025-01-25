Пока в Белгороде полыхал пожар, стало известно, кто ещё ушёл в «Барс»

Posted 25 января, 15:30
Published 25 января, 15:30
Modified 25 января, 15:30
Updated 25 января, 15:30
После полудня в Белгороде заметили густой чёрный дым. Как оказалось, горел двухэтажный дом в микрорайоне ИЖС — во 2-м Сургутском переулке. Сообщение о происшествии в МЧС поступило в 12:51.
Что привело к пожару, пока точно не известно. В мэрии утверждают, что происшествие не связано с атаками ВСУ.
Чтобы облегчить работу пожарным, территорию рядом с местом ЧП перекрыли. Ограничения коснулись и одного из автобусов, который ездит через микрорайон Новый.
Огонь полностью удалось потушить к 16:25.
Полыхало сегодня и в Шебекино — в этом случае после обстрела. Там из-за прилёта сгорела хозпостройка, разрушения есть ещё в нескольких домах, осколками посекло машины.
Известно уже о втором главвраче, который ушёл в отряд «Барс-Белгород». Ранее опыта набирался главврач областной станции скорой помощи Алексей Жиров. Его примеру последовал и главврач областной клинической больницы Роман Проценко.
Известно, что он в отряде находится уже почти месяц. О его уходе в «Барс» ранее официально не сообщалось.
С 1 февраля с перевозчиками будут работать по новым контрактам — речь идёт об автобусных маршрутах в Белгороде и Белгородском районе. Число самих перевозчиков не изменилось — их по-прежнему шесть: ЕТК, «Автомиг», «Белгородский пассажирский транспорт», «Городские пассажирские перевозки», «Маршрут» и «Экспресс-автоЛогистик».
Маршрутов будет 130, большая часть из них — пригородные. На линии будут работать свыше 500 автобусов.
Примечательно, что в 2025 году также хотели изменить стоимость проезда. Однако пока что никаких объявлений по этому поводу не поступало.