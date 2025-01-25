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Posted 25 января, 15:30

Published 25 января, 15:30

Modified 25 января, 15:30

Updated 25 января, 15:30

Пожар в Белгороде

Пока в Белгороде полыхал пожар, стало известно, кто ещё ушёл в «Барс»

25 января 2025, 15:30
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Пожар в Белгороде
Сюжет
Автобусы
В одном из микрорайонов сегодня вспыхнул пожар, из-за чего пришлось перекрывать дороги. А что ещё произошло в Белгороде 25 января?

Сильнейший пожар испугал белгородцев

После полудня в Белгороде заметили густой чёрный дым. Как оказалось, горел двухэтажный дом в микрорайоне ИЖС — во 2-м Сургутском переулке. Сообщение о происшествии в МЧС поступило в 12:51.

Что привело к пожару, пока точно не известно. В мэрии утверждают, что происшествие не связано с атаками ВСУ.

Чтобы облегчить работу пожарным, территорию рядом с местом ЧП перекрыли. Ограничения коснулись и одного из автобусов, который ездит через микрорайон Новый.

Огонь полностью удалось потушить к 16:25.

Полыхало сегодня и в Шебекино — в этом случае после обстрела. Там из-за прилёта сгорела хозпостройка, разрушения есть ещё в нескольких домах, осколками посекло машины.

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В «Барс» идут не только чиновники

Известно уже о втором главвраче, который ушёл в отряд «Барс-Белгород». Ранее опыта набирался главврач областной станции скорой помощи Алексей Жиров. Его примеру последовал и главврач областной клинической больницы Роман Проценко.

Известно, что он в отряде находится уже почти месяц. О его уходе в «Барс» ранее официально не сообщалось.

Не только чиновники: в «Барс-Белгород» ушёл главврач одной из больниц
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Будем ездить по-новому?

С 1 февраля с перевозчиками будут работать по новым контрактам — речь идёт об автобусных маршрутах в Белгороде и Белгородском районе. Число самих перевозчиков не изменилось — их по-прежнему шесть: ЕТК, «Автомиг», «Белгородский пассажирский транспорт», «Городские пассажирские перевозки», «Маршрут» и «Экспресс-автоЛогистик».

Маршрутов будет 130, большая часть из них — пригородные. На линии будут работать свыше 500 автобусов.

Примечательно, что в 2025 году также хотели изменить стоимость проезда. Однако пока что никаких объявлений по этому поводу не поступало.

Что изменится с 1 февраля на автобусных маршрутах Белгорода и района?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Главврач#Белгород#Итоги дня#Роман Проценко#Барс-Белгород
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