Пока в Белгороде полыхал пожар, стало известно, кто ещё ушёл в «Барс»

С 1 февраля с перевозчиками будут работать по новым контрактам — речь идёт об автобусных маршрутах в Белгороде и Белгородском районе. Число самих перевозчиков не изменилось — их по-прежнему шесть: ЕТК, «Автомиг», «Белгородский пассажирский транспорт», «Городские пассажирские перевозки», «Маршрут» и «Экспресс-автоЛогистик».