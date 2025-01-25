Охвачен огнём полностью: в МЧС ответили, что произошло в Белгороде

Posted 25 января, 11:06
Published 25 января, 11:06
Modified 25 января, 11:08
Updated 25 января, 11:08
25 января белгородцы заметили густой чёрный дым в одном из районов города. При этом некоторые очевидцы утверждали, что слышали перед задымлением взрывы.
Спустя время появилась информация, что пожар, скорее, бытовой. В МЧС подтвердили, что возгорание произошло в двухэтажном жилом доме, он полностью охвачен огнём.
Пожар ещё не потушили, но сотрудники МЧС уже работают на месте.
Также уточняется, что пожар произошёл во 2-м Сургутском переулке. Территорию рядом с местом происшествия оцепили.