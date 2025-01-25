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Posted 25 января, 11:06

Published 25 января, 11:06

Modified 25 января, 11:08

Updated 25 января, 11:08

Дым, о котором сообщали белгородцы

Охвачен огнём полностью: в МЧС ответили, что произошло в Белгороде

25 января 2025, 11:06
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Дым, о котором сообщали белгородцы

В МЧС прокомментировали сильное задымление в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
В Белгороде произошёл сильный пожар. Связан ли он со взрывами и что происходит на месте происшествия?

25 января белгородцы заметили густой чёрный дым в одном из районов города. При этом некоторые очевидцы утверждали, что слышали перед задымлением взрывы.

Спустя время появилась информация, что пожар, скорее, бытовой. В МЧС подтвердили, что возгорание произошло в двухэтажном жилом доме, он полностью охвачен огнём.

Пожар ещё не потушили, но сотрудники МЧС уже работают на месте.

Также уточняется, что пожар произошёл во 2-м Сургутском переулке. Территорию рядом с местом происшествия оцепили.

Белгородцев испугал огромный столб дыма над городом
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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Дым
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