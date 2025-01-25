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Posted 25 января, 13:10

Published 25 января, 13:10

Modified 25 января, 13:12

Updated 25 января, 13:12

Пожар после обстрела Шебекино

Обстрел привёл к пожару и серьёзным разрушениям в белгородском Шебекино

25 января 2025, 13:10
Фото: «Просто Михаил Шебекино». Пожар после обстрела Шебекино
Сюжет
Пожар
Под удар попали дома, хозпостройки, машины. Кроме того, атаке БПЛА сегодня подвергся Белгородский район, есть последствия.

ВСУ 25 января обстреляли Шебекино и атаковали беспилотником Белгородский район. Есть последствия.

В Шебекино после прилёта различные разрушения есть в пяти домах. В одном из них перебита газовая труба. Окна повреждены и в многоквартирном доме.

Ранее в Сети появились фото сильного пожара в Шебекино. Как оказалось, после обстрела вспыхнула хозпостройка. Она полностью сгорела.

Также в Шебекино осколками посекло три машины.

В Отрадном Белгородского района беспилотник ударил по частному дому — повреждены окна.

Предварительно, обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что накануне ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов и свыше 20 дронов. Разрушения зафиксировали только в одном районе из семи. В результате взрыва 24 января также пострадал мужчина.

Сегодня крупный пожар произошёл и в Белгороде. Мэр Валентин Демидов заверил, что с обстрелами возгорание не связано.

Пожар после обстрела Шебекино
Пожар после обстрела Шебекино
Пожар после обстрела Шебекино
Пожар после обстрела Шебекино
Пожар после обстрела Шебекино. Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Впервые за долгое время в одном из районов Белгородской области нет последствий атак
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Шебекино#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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