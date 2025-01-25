Обстрел привёл к пожару и серьёзным разрушениям в белгородском Шебекино

Posted 25 января, 13:10
Published 25 января, 13:10
Modified 25 января, 13:12
Updated 25 января, 13:12
ВСУ 25 января обстреляли Шебекино и атаковали беспилотником Белгородский район. Есть последствия.
В Шебекино после прилёта различные разрушения есть в пяти домах. В одном из них перебита газовая труба. Окна повреждены и в многоквартирном доме.
Ранее в Сети появились фото сильного пожара в Шебекино. Как оказалось, после обстрела вспыхнула хозпостройка. Она полностью сгорела.
Также в Шебекино осколками посекло три машины.
В Отрадном Белгородского района беспилотник ударил по частному дому — повреждены окна.
Предварительно, обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что накануне ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов и свыше 20 дронов. Разрушения зафиксировали только в одном районе из семи. В результате взрыва 24 января также пострадал мужчина.
Сегодня крупный пожар произошёл и в Белгороде. Мэр Валентин Демидов заверил, что с обстрелами возгорание не связано.