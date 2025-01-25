Не только чиновники: в «Барс-Белгород» ушёл главврач одной из больниц

Posted 25 января, 10:01
Published 25 января, 10:01
Modified 25 января, 10:03
Updated 25 января, 10:03
Главврач областной клинической больницы святителя Иоасафа Роман Проценко ушёл в «Барс-Белгород». По информации Бел.Ру, он служит в отряде уже почти месяц.
Пока Проценко на службе, обязанности главврача исполняет Сергей Прибылов. Он в том числе отвечает на претензии пациентов, которые они оставляют в социальных сетях.
Проценко с с 2014 по 2019 гг. был главврачом детской областной больницы. В 2020 году получил аналогичную должность, но уже в горбольнице № 2 Белгорода.
С октября 2023 года Роман Проценко является главврачом областной клинической больницы. До него эту должность занимала Жанна Чефранова, ставшая сенатором в Совфеде.
Роман Проценко — не единственный медик, ушедший в «Барс». Ранее в отряде отслужил главврач областной станции скорой помощи Алексей Жиров.
Кроме того, несколько чиновников успели отслужить в отряде «тайно». В числе прочих в «Барс» ушёл и глава областного минобра Андрей Милёхин.