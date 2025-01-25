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Posted 25 января, 10:01

Published 25 января, 10:01

Modified 25 января, 10:03

Updated 25 января, 10:03

Роман Проценко

Не только чиновники: в «Барс-Белгород» ушёл главврач одной из больниц

25 января 2025, 10:01
Фото: страница Романа Проценко в ВК. Роман Проценко

В отряд «Барс-Белгород» вступил Роман Проценко

Сюжет
Новости Белгорода
Служит в отряде он уже почти месяц. Ранее опыт на службе получал главврач областной станции скорой помощи.

Главврач областной клинической больницы святителя Иоасафа Роман Проценко ушёл в «Барс-Белгород». По информации Бел.Ру, он служит в отряде уже почти месяц.

Пока Проценко на службе, обязанности главврача исполняет Сергей Прибылов. Он в том числе отвечает на претензии пациентов, которые они оставляют в социальных сетях.

Проценко с с 2014 по 2019 гг. был главврачом детской областной больницы. В 2020 году получил аналогичную должность, но уже в горбольнице № 2 Белгорода.

С октября 2023 года Роман Проценко является главврачом областной клинической больницы. До него эту должность занимала Жанна Чефранова, ставшая сенатором в Совфеде.

Роман Проценко — не единственный медик, ушедший в «Барс». Ранее в отряде отслужил главврач областной станции скорой помощи Алексей Жиров.

Кроме того, несколько чиновников успели отслужить в отряде «тайно». В числе прочих в «Барс» ушёл и глава областного минобра Андрей Милёхин.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Областная больница#Новости Белгорода#Главврач#Белгород#Роман Проценко#Барс-Белгород
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