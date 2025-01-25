«Белогорье» одержало уверенную победу над «Оренбуржьем», даже в отсутствие Тетюхина

Posted 25 января, 09:17
Published 25 января, 09:17
Modified 25 января, 09:20
Updated 25 января, 09:20
24 января «Белогорье» в рамках 23-го тура PARI Суперлиги встретилось с «Оренбуржьем». Игра проходила на «Тула-Арене».
Встреча завершилась уверенной победой белгородских «львов» — 3:0 (25:20, 25:21, 25:19). Это 16-й выигрыш «Белогорья» в чемпионате и 18-е поражение «Оренбуржья».
Не помешало даже отсутствие капитана Павла Тетюхина: его из строя вывело лёгкое недомогание, сообщили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба. Роль капитана во вчерашней игре выполнял Роман Порошин, который, по словам старшего тренера «Белогорья» Леонида Кузнецова, показал высокий уровень передачи.
Лучшим бомбардиром встречи стал Мохамед Аль Хачдади, набрав 18 очков. Также в белгородской команде отличились Цзинъинь Чжан и Андрей Марченко, заработавшие 14 и 11 очков соответственно.
Старший тренер оренбургской команды Антон Вольвич заявил, что у его подопечных было немало ошибок, хотя белгородцы «давали играть». Либеро «Оренбуржья» Максим Максименко добавил, что с «Белогорьем» соперничать сложно, хотя временами это получалось.