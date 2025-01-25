«Белогорье» одержало уверенную победу над «Оренбуржьем», даже в отсутствие Тетюхина

Старший тренер оренбургской команды Антон Вольвич заявил, что у его подопечных было немало ошибок, хотя белгородцы «давали играть». Либеро «Оренбуржья» Максим Максименко добавил, что с «Белогорьем» соперничать сложно, хотя временами это получалось.