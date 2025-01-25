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Posted 25 января, 09:17

Published 25 января, 09:17

Modified 25 января, 09:20

Updated 25 января, 09:20

«Белогорье» вновь одержало победу

«Белогорье» одержало уверенную победу над «Оренбуржьем», даже в отсутствие Тетюхина

25 января 2025, 09:17
Фото: Telegram-канал ВК «Белогорье». «Белогорье» вновь одержало победу

«Белогорье» в Туле обыграло «Оренбуржье»

Белгородские «львы» выиграли, несмотря на временное отсутствие капитана Павла Тетюхина. Соперник признал, что играть с «Белогорьем» сложно.

24 января «Белогорье» в рамках 23-го тура PARI Суперлиги встретилось с «Оренбуржьем». Игра проходила на «Тула-Арене».

Встреча завершилась уверенной победой белгородских «львов» — 3:0 (25:20, 25:21, 25:19). Это 16-й выигрыш «Белогорья» в чемпионате и 18-е поражение «Оренбуржья».

Не помешало даже отсутствие капитана Павла Тетюхина: его из строя вывело лёгкое недомогание, сообщили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба. Роль капитана во вчерашней игре выполнял Роман Порошин, который, по словам старшего тренера «Белогорья» Леонида Кузнецова, показал высокий уровень передачи.

Лучшим бомбардиром встречи стал Мохамед Аль Хачдади, набрав 18 очков. Также в белгородской команде отличились Цзинъинь Чжан и Андрей Марченко, заработавшие 14 и 11 очков соответственно.

Старший тренер оренбургской команды Антон Вольвич заявил, что у его подопечных было немало ошибок, хотя белгородцы «давали играть». Либеро «Оренбуржья» Максим Максименко добавил, что с «Белогорьем» соперничать сложно, хотя временами это получалось.

В новом году белгородские «львы» одержали первую трёхочковую победу
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