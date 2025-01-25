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Posted 25 января, 10:38

Published 25 января, 10:38

Modified 25 января, 10:45

Updated 25 января, 10:45

Дым в Белгороде после громких звуков

Белгородцев испугал огромный столб дыма над городом

25 января 2025, 10:38
Фото: «Жесть Белгород». Дым в Белгороде после громких звуков

В Белгороде заметили пожар после громких звуков

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Новости Белгорода
Очевидцы сообщают, что перед задымлением слышали серию взрывов. Официальных комментариев по ситуации пока не было.

Днём 25 января жители Белгорода заметили огромный столб дыма в городе. Как сообщают очевидцы с места, предварительно, горит частный дом.

Вместе с тем некоторые горожане утверждают, что пожар произошёл после того, как над городом прогремели взрывы.

Связаны ли эти два обстоятельства, пока неизвестно. Официальных комментариев по ситуации на момент публикации материала не поступало.

Обновлено в 13:45: Telegram-канал «Белгород № 1» со ссылкой на собственные источники утверждает, что пожар бытовой.

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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Дым
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