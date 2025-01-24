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Posted 24 января, 08:48

Published 24 января, 08:48

Modified 24 января, 08:52

Updated 24 января, 08:52

Белгородский детский омбудсмен Пятых прокомментировала историю о ребёнке с РАС

Жестокого обращения в школе не было? Детский омбудсмен — о юном белгородце с РАС

24 января 2025, 08:48
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородский детский омбудсмен Пятых прокомментировала историю о ребёнке с РАС

Сюжет
Дети
Ранее появилась информация, что в одной из школ Белгорода якобы жестоко обращались с ребёнком с аутизмом. Ситуацией заинтересовалась детский омбудсмен региона.

Ранее появилась информация, что с ребёнком с аутизмом якобы жестоко обращались в школе № 43 в Белгороде. Речь могла идти об ударах, а также несвоевременном оказании помощи.

Историей даже заинтересовались в Следкоме и прокуратуре, но, по информации последней, уголовное дело возбуждать всё же не стали. Надзорное ведомство же решило продолжить проверку.

В школе Белгорода жестоко обращались с ребёнком с аутизмом?
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Сегодня, 24 января, журналистам «Фонаря» стало известно, что детский омбудсмен Белгородской области Галина Пятых прокомментировала эту историю. К чиновнице обратилась мама пострадавшего ребёнка.

Пятых рассказала, что просмотрела записи с камер видеонаблюдения, на которых учителя не выпускали ребёнка из классной комнаты, где он проявлял симптомы расстройства аутистического спектра. По её словам, педагоги пытались оградить школьника от получения травм.

«Жестокое обращение не зафиксировано», — заключила Пятых.

Правоохранители в свою очередь не стали привлекать педагогов к уголовной ответственности за неисполнение своих обязанностей, но в прокуратуру региона омбудсмен направила письмо с просьбой проверить законность вынесенных решений.

Также выяснилось, что уполномоченной по правам человека по региону Жанне Киреевой по этой проблеме никто не писал.

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#Александра Склярова#Дети#Школа#Новости Белгорода#Аутизм#Жестокое обращение#Галина Пятых#Белгород
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