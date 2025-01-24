Вторая эвакуация за пару дней: белгородский техникум могли «заминировать»?

Posted 24 января, 11:55
Published 24 января, 11:55
Modified 24 января, 11:57
Updated 24 января, 11:57
Сегодня, 24 января, студентов и преподавателей агротехнологического техникума в Старооскольском округе пришлось эвакуировать. Это было связано с сообщением о минировании здания.
Чуть позже стало известно, что белгородцы заметили на втором этаже вуза брошенный рюкзак, который оставили в углу у лестничного пролёта.
Однако опасность не подтвердилась: спустя час сообщили, что портфель забыл один из студентов. Внутри ничего опасного, по предварительной информации, не было.
Добавим, что два дня назад, 22 января, эвакуация происходила и в Старооскольском геологоразведочном институте: тогда в главном корпусе здания нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Но эта информация не подтвердилась, опасности не было.