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Posted 24 января, 11:55

Published 24 января, 11:55

Modified 24 января, 11:57

Updated 24 января, 11:57

Столпотворение у старооскольского техникума

Вторая эвакуация за пару дней: белгородский техникум могли «заминировать»?

24 января 2025, 11:55
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол». Столпотворение у старооскольского техникума

Техникум в Старом Осколе пришлось эвакуировать из-за сообщений о минировании

Сюжет
Минирование
Один из техникумов Белгородской области пришлось эвакуировать из-за сообщения о минировании. Подозрительным показался бесхозный рюкзак.

Сегодня, 24 января, студентов и преподавателей агротехнологического техникума в Старооскольском округе пришлось эвакуировать. Это было связано с сообщением о минировании здания.

Чуть позже стало известно, что белгородцы заметили на втором этаже вуза брошенный рюкзак, который оставили в углу у лестничного пролёта.

Однако опасность не подтвердилась: спустя час сообщили, что портфель забыл один из студентов. Внутри ничего опасного, по предварительной информации, не было.

Забытый рюкзак, из-за которого пришлось эвакуировать студентов и персонал
Забытый рюкзак, из-за которого пришлось эвакуировать студентов и персонал. Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»

Добавим, что два дня назад, 22 января, эвакуация происходила и в Старооскольском геологоразведочном институте: тогда в главном корпусе здания нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Но эта информация не подтвердилась, опасности не было.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Минирование#Новости Старого Оскола#Техникум#Ложное минирование
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