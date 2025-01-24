Всё-таки этим летом без отдыха на Чёрном море? Названа дата очистки пляжей от мазута

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших более 9 тысяч тонн мазута. В результате аварии в Черное море вылилось более 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Загрязнение охватило побережья Краснодарского края, Сочи, Анапы и Крыма, что привело к введению режима ЧС в этих регионах. Эксперты прогнозируют, что очищение акватории может занять десятилетие.