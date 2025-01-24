Всё-таки этим летом без отдыха на Чёрном море? Названа дата очистки пляжей от мазута

Posted 24 января, 12:53
Published 24 января, 12:53
Modified 24 января, 12:57
Updated 24 января, 12:57
Загрязнённые мазутом пляжи Анапы планируют вернуть в нормальное состояние к маю 2026 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Это заявление прозвучало во время вчерашнего совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Реализация проекта начнётся в четвёртом квартале 2025 года (до этого времени будут делать документацию вместе с властями Анапы), а все работы закончатся в мае 2026, чтобы не мешать летнему отдыху туристов.
Площадь, требующая восстановления, предварительно оценивается в 280 гектаров. Для реконструкции пляжей понадобится около 840 тысяч кубометров кварцевого песка, слой которого составит 20 сантиметров. Источники этого песка уже определены — месторождения возле Анапы, которые выбрали с учётом транспортной доступности и качества материала. Вывезенный замазученный песок обратно на побережье не вернётся.
Помимо очистки и обновления песка, власти намерены предусмотреть инженерные меры для защиты пляжей от смывания в будущем. Эти работы также включены в проект.
Сейчас продолжается уборка мазута с побережья. На месте работают федеральные и региональные службы, включая волонтёров, которые вносят значительный вклад в ликвидацию последствий экологической катастрофы. Уже собрано более 170 тысяч тонн загрязнённого грунта, который отправляют на утилизацию. Министр отметил, что работы по удалению мазута из воды и песка, а также реабилитация пострадавших животных остаются приоритетом.
Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших более 9 тысяч тонн мазута. В результате аварии в Черное море вылилось более 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Загрязнение охватило побережья Краснодарского края, Сочи, Анапы и Крыма, что привело к введению режима ЧС в этих регионах. Эксперты прогнозируют, что очищение акватории может занять десятилетие.
Белгородцы активно подключились к ликвидации последствий экологической катастрофы в Краснодарском крае, вызванной разливом мазута в Керченском проливе. Студенты, преподаватели и жители региона помогают убирать загрязнённый песок и спасают пострадавших птиц. Они отмечают, что масштабы бедствия огромны: на берег постоянно выбрасывается мазут, а за сутки в волонтёрские штабы поступает до 1000 замазанных птиц. Людей не хватает.